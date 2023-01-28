كيف يمكن أن تساعد المكسرات والفواكه الجافة فى ضبط ارتفاع ضغط الدم؟

كتبت إيناس البنا

يُعد ارتفاع ضغط الدم، حالة صحية خطيرة تؤثر على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، يحدث عندما تكون قوة الدم على جدران الشرايين عالية جدًا، ما قد يؤدي إلى مجموعة من المضاعفات الصحية، بما في ذلك أمراض القلب والسكتة الدماغية والفشل الكلوي.

واحدة من أفضل الطرق للتحكم في ارتفاع ضغط الدم هي من خلال التغييرات في النظام الغذائي ونمط الحياة، ويمكن أن يكون دمج المكسرات والفواكه المجففة في نظامك الغذائي وسيلة فعالة للمساعدة في خفض ضغط الدم.

المكسرات والفواكه المجففة مليئة بالعديد من العناصر الغذائية التي يمكن أن تساعدك على خفض ضغط الدم، على سبيل المثال، يحتوي اللوز على نسبة عالية من المغنيسيوم، وهو معدن مهم يساعد على استرخاء الأوعية الدموية وتقليل ضغط الدم.

يعتبر الجوز أيضًا مصدرًا جيدًا للمغنيسيوم، وكذلك أحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي ثبت أن لها تأثيرًا مفيدًا على ضغط الدم. يعتبر الفستق مصدرًا جيدًا للبوتاسيوم ، مما يساعد على موازنة آثار الصوديوم في النظام الغذائي ويمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم.

المكسرات والفواكه الجافة للتحكم في ارتفاع ضغط الدم

وفقا لموقع "thehealthsite" تشمل المكسرات والفواكه المجففة الأخرى التي يُعرف أنها مفيدة لارتفاع ضغط الدم المشمش والخوخ والتين والزبيب، جميع هذه الفاكهة غنية بالبوتاسيوم، مما يساعد على موازنة آثار الصوديوم في النظام الغذائي، كما أنها غنية بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في حماية الأوعية الدموية وتقليل الالتهاب.

من المهم ملاحظة أنه في حين أن المكسرات والفواكه المجففة يمكن أن تكون مفيدة لارتفاع ضغط الدم، إلا أنها تحتوي أيضًا على نسبة عالية من السعرات الحرارية والدهون، لذلك ، من المهم تناولها باعتدال كجزء من نظام غذائي متوازن.

يبلغ حجم الحصة الصحية من المكسرات حوالي أونصة واحدة (أو حفنة صغيرة) ، ويجب استهلاك الفواكه المجففة بكميات صغيرة، لأنها غالبًا ما تكون أعلى في السكر من الفواكه الطازجة.

بالإضافة إلى دمج المكسرات والفواكه المجففة في نظامك الغذائي، هناك تغييرات أخرى في نمط الحياة يمكنك إجراؤها للمساعدة في إدارة ارتفاع ضغط الدم، وتشمل هذه الحفاظ على وزن صحي ، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، والإقلاع عن التدخين. يجب أن تحاول أيضًا تقليل تناولك للصوديوم، والذي يمكن العثور عليه في العديد من الأطعمة المصنعة ووجبات المطاعم.

يمكن أن يكون دمج المكسرات والفواكه المجففة في نظامك الغذائي وسيلة فعالة للمساعدة في خفض ضغط الدم وإدارة ارتفاع ضغط الدم، هذه الأطعمة غنية بالعناصر الغذائية التي يمكن أن تساعد على استرخاء الأوعية الدموية وتقليل الالتهاب. ومع ذلك ، من المهم تناولها باعتدال وإجراء تغييرات أخرى في نمط الحياة للتحكم في ارتفاع ضغط الدم، إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم ، فمن المهم العمل مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك لوضع خطة علاج مناسبة لك.