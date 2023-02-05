إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارة نقل وتوك توك على صحراوى البحيرة

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين انقلاب سيارة نصف نقل بترعة ناصر بالقرب من قرية ادم التابعة لمركز أبو المطامير.

وانتقلت على الفور القيادات الأمنية وقوات الانقاذ النهرى لاستخراج السيارة وانتشال الضحايا، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.