إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارة نقل وتوك توك على صحراوى البحيرة

أصيب 3 أشخاص بكدمات وسحجات مختلفة بالجسم، إثر وقوع حادث تصادم سيارة نقل بتوكتوك، في مركز كوم حمادة بالبحيرة، وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة.
وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة نقل وتوك توك بطريق النجاح، التابع لمركز كوم حمادة بالبحيرة، وأسفر الحادث عن إصابة 3أشخاص وتم نقلهم إلى مستشفى كوم حمادة العام لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.
وكان شهد مركز أبو المطامير بالبحيرة انقلاب سيارة نقل بترعة مشروع ناصر مما أدى إلى فقدان قائدها.
كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين انقلاب سيارة نصف نقل بترعة ناصر بالقرب من قرية ادم التابعة لمركز أبو المطامير.
وانتقلت على الفور القيادات الأمنية وقوات الانقاذ النهرى لاستخراج السيارة وانتشال الضحايا، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.
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