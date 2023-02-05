إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة نقل على الطريق الصحراوى الغربى بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

شهد الطريق الصحراوى الغربى، قبل مطار سوهاج الدولى، انقلاب سيارة نقل على الطريق، نتج عن الحادث إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم، تم نقلهم جميعا للمستشفى الجامعى لتلقى العلاج اللازم، وتم الدفع بقوات إدارة المرور إلى مكان الحادث، وتم رفع آثاره، وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

كان اللواء مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الغربى قبل المطار ووجود مصابين، تم الدفع بقوات إدارة المرور إلى مكان الحادث.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مرور سوهاج بإنقلاب سيارة نقل على الطريق الصحراوى الغربى قبل المطار نتج عن الحادث إصابة م . ر . ع 28 سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وإصابة م . ع . ع 18 سنة بإشتباه ما بعد الإرتجاج، وإصابة أ . م . ع 52 سنة بإشتباه كسر بالقدم اليمنى، تم رفع أثار الحادث وتمت إعادة حركة السير على الطريق وتمت إعادة حركة السير عقب توقفه جزئيا وتم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى للعلاج.

يذكر أن الطريق الصحراوى الشرقى إتجاه محافظة أسيوط شهد إنقلاب سيارة ملاكى على الطريق عقب إختلال عجلة القيادة بيد السائق نتج عن حادث غنقلاب السيارة إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم تم الدفع بقوات إدارة المرور إلى مكان الحادث وتم رفع أثاره وتمت إعادة حركة السير على الطريق على الطريق عقب توقفه جزئيا وتم نقل المصابين للمستشفى الجامعى لتلقى العلاج.

كان مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من قوات تأمين الطرق يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الشرقى إتجاه محافظة أسيوط ووجود مصابين تم نقلهم للمستشفى الجامعى للعلاج .

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد رئيس مباحث المديرية والعقيد مأمور مركز شرطة أخميم وضباط وحدة مباحث أخميم بوقوع حادث إنقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الشرقى إتجاه محافظة أسيوط نتج عن الحادث إصابة كلا من إ . ح إ 47 سنة بإشتباه ما بعد الإرتجاج وكدمات متفرقه بالجسم، وإصابة إ . إ . ح 13 سنة بإشتباه كسر في ضلوع الصدر، وإصابة إ . ح 11 سنة بإشتباه كسر بالحوض تم نقل المصابين للمستشفى الجامعى للعلاج.