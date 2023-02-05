إصابة 22 شخصا فى حادث سقوط أتوبيس من أعلى الطريق الإقليمى

الشرقية - فتحية الديب

أصيب 22 شخصا، بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر تعرضهم لحادث سقوط أتوبيس 26 راكبا من أعلى بالطريق الإقليمي طريق جنيفا اتجاه بدر.

تلقت الاجهزة الأمنية بمديرية امن الشرقية، إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بالطريق الإقليمي، اتجاه بدر، انتقلت الأجهزة الأمنية الي موقع البلاغ وتبين سقوط اتوبيس رقم 4983 ر ن ب من أعلي الإقليمي، وأسفر الحادث عن إصابة 22 عاملا باصابات متفرقة تم نقل الدفع بمرفق الاسعاف، ونقل 20 مصابا الي مستشفي العاشر الجامعى، و2 الي مستشفي بدر، وجاري تقديم الاسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم، وتم رفع اثار الحادث من الطريق، وتسير الحركة المرورية وجاري تحرير محضر بالمواقعة.

وفى سياق متصل لقى شاب مصرعه، فيما أصيب طفل بكدمات وجروح في أنحاء متفرقة بالجسد، صباح اليوم الأحد؛ إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية،وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا من إدارة البحث الجنائي يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزى بوصول عبدالله ع ع، 19 سنة، من قرية ميت معلا التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، جثة هامدة، ومصطفى م ج 11 سنة، مقيم بقرية البلاشون التابعة لمركز شرطة بلبيس، مصابا بجروح وكدمات في أنحاء متفرقة بالجسد،وتبين وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين إحداهما موتوسيكل والثانية تروسيكل في طريق بلبيس – البلاشون بدائرة مركز شرطة بلبيس، ما أسفر عن مصرع المتوفى وإصابة المصاب، وبالعرض على جهات التحقيق صرحت بدفن المتوفى.