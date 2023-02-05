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إصابات حرائق تشيلى تتجاوز الـ554 شخصا.. والحكومة تفرض حالة الطوارئ.. فيديو

الأحد، 05 فبراير 2023 12:09 م
إصابات حرائق تشيلى تتجاوز الـ554 شخصا.. والحكومة تفرض حالة الطوارئ.. فيديو تشيلى
فاطمة شوقى

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أعلنت حكومة تشيلى، أن عدد الوفيات نتيجة حرائق الغابات التي اندلعت في وسط وجنوب الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية وصلت إلى 23 شخصا، بينما بلغ عدد المصابين بالفعل 554 شخصا، وهى الأرقام التي تم تحديثها من قبل وزيرة الداخلية ، كارلوينا توها .

وأشارت صحيفة "التيمبو" التشيلية إلى أن الحكومة أعلنت حالة الطوارئ في المناطق التي اندلعت فيها الحرائق ، كما أنها طلبت مساعدات دولية لمواجهة الأزمة.

وقالت وزيرة الداخلية التشيلية إن الأرقام تتغير كل دقيقة ، مشيرة إلى أن هناك التزام من قبل العاملين بالدولة بأكملها حتى لا يزيد هذا العدد.

وأشارت إلى أن من بين المصابين البالغ عددهم 554 شخصا هناك 16 حالة خطيرة للغاية، وتم نقل الكثير الى مراكز الرعاية ، كما أن هناك 1429 شخصا يتم إيواؤهم و32 لا مأوى لهم ، كما طالت 15 مؤسسة تعليمية ومركزين طبيين.

وقال الرئيس التشيلى، جابريل بوريك، إن نظيره الأرجنتينى، البرتو فيرنانديز، عرض إرسال آلات لمواجهة النيرات، وقبل ذلك طلبت سانتياجو المساعدة من المكسيك والبرازيل وإسبانيا.

تزامنت الحرائق، التي خرج 80 منها عن السيطرة ، مع جفاف طويل استمر لأكثر من 13 عامًا ومع موجة حر غير مسبوقة في جنوب تشيلي ، مع درجات حرارة يمكن أن تصل إلى 40 درجة مئوية في الساعات القليلة. تذكرنا الصور بموجة الحرائق التي ضربت جنوب تشيلي في عام 2017 ، وهي أخطر حرائق حتى الآن والتي قتل فيها عشرات الأشخاص.

 

 

 

 

 


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