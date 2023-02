إصابات حرائق تشيلى تتجاوز الـ554 شخصا.. والحكومة تفرض حالة الطوارئ.. فيديو

أعلنت حكومة تشيلى، أن عدد الوفيات نتيجة حرائق الغابات التي اندلعت في وسط وجنوب الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية وصلت إلى 23 شخصا، بينما بلغ عدد المصابين بالفعل 554 شخصا، وهى الأرقام التي تم تحديثها من قبل وزيرة الداخلية ، كارلوينا توها .

وأشارت صحيفة "التيمبو" التشيلية إلى أن الحكومة أعلنت حالة الطوارئ في المناطق التي اندلعت فيها الحرائق ، كما أنها طلبت مساعدات دولية لمواجهة الأزمة.

وقالت وزيرة الداخلية التشيلية إن الأرقام تتغير كل دقيقة ، مشيرة إلى أن هناك التزام من قبل العاملين بالدولة بأكملها حتى لا يزيد هذا العدد.

