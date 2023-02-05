إخماد حريق شقة سكنية فى منطقة الطالبية

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى شارع خليفة حنفى بمنطقة المحولات - ترسا بدائرة قسم الطالبية، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الطالبية، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت السيطرة عليه دون إصابات.
تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بشارع كمال شحاته المتفرع من شارع فاروق حرب بمنطقة بولاق الدكرور، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.
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