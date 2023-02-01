ضبط مخزنين وكميات من الزيت والأرز والسكر وعرضها للمواطنين بأسعار مخفضة بالمنيا

المنيا: حسن عبد الغفار

تمكنت حملة مكبرة قادها تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص بمحافظة المنيا، على الأسواق بمدينة أبوقرقاص لمتابعة توافر السلع والمواد الغذائية، في ضوء تنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية واللواء اسامة القاضى محافظ المنيا، وضمن جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص للاطمئنان على توافر السلع الأساسية وضبط أسعار السلع والمواد الغذائية داخل مدينة وقري مركز ابوقرقاص والقضاء على الاحتكار،من ضبط مخزن به 7200 زجاجة زيت و 5 أطنان سكر و5 أطنان أرز و200 كرتونة مكرونة و100 لفة جبنة.

ووجه رئيس المركز بتوزيعها على المنافذ بالمركز وبيعها بأسعار مخفضة للمواطنين، كما شدد رئيس المركز على ضرورة الإعلان عن أسعار السلع بشكل واضح للجميع.

وأكد رئيس المركز علي تكثيف الحملات بصفة يومية لضبط التجار محتكري السلع الغذائية، بغرض زيادة أسعارها، وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين وحماية المستهلك وكافة الجهات الرقابية والأجهزة التنفيذية.