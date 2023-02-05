"إبداع على الورق" فعالية تراثية ثقافية بمتحف الحضارة

كتب محمد أسعد

نظم المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسط اط فعالية تراثية ثقافية فنية تحت عنوان "إبداع على الورق "، بالتعاون مع مجموعة من حرفيين وفنانين مصريين، وشهدت إقبالا كبيرا على المشاركة فيها من زوار المتحف.

وأكد الدكتور أحمد فاروق غنيم رئيس هيئة المتحف على ضرورة وصول المنتج الثقافى إلى كافة فئات المجتمع ورعاية وتشجيع المواهب من النشئ، لافتا إلى ضرورة تسويق المنتجات اليدوية والحرفية التى تعبر عن التراث المصرى بكافة منتجاته للتأهيل لسوق العمل والمساعدة فى تسويق المنتجات الصغيرة والحرفية والتراثية.

وأشارت فيروز فكرى نائب رئيس هيئة المتحف للإدارة والتشغيل إلى ضرورة قياس قدرات المتدربين على العمل الجماعي واستخدام التقنيات الإبداعية والتدريبات العملية الحديثة لصقل قدرات ومواهب المتدربين وفى سياق متصل صرحت نانسى عمار أخصائي تراث، وتواصل حضارى أن الفعالية تضمنت 8 ورش حية تفاعلية عن الحرف والفنون المرتبطة بخامة الورق منها ورشة صناعة الورق من قش الأرز والمخلفات الزراعية وإنتاج أشكال مختلفة من الأدوات المكتبيه كالنوت بوك والبوك مارك قامت بها الفنانة إيناس خميس وورشة تصميم نماذج مصغرة ( ماكيت) لعمارة القاهرة فى الثمانينات باستخدام الخامات الورقيه والتى أبهرت زوار المتحف تصميم وعرض الدكتور أحمد فايد،وورشة تفاعلية عن فن المطبوعات الزيتية بإستخدام ماكينة طباعة اليوفي الرأسية، قدمها مهندسي مكتب كونسبت للتوريدات الهندسية.

كما أقيمت ورشة فن الأوريجامى بتصميم أشكال مجسمة من الورق تحاكي تراثنا المصرى قدمها المهندس أحمد بخيت مؤسس أكاديمية عالم الأوريجامى،وورشة الرسم بالوان الزيت وعرض لوحات فنية عن القاهرة الفاطمية قدمها الفنان التشكيلى محمد جمعة،وورشة حية عن فن رسم البورترية بالفحم والتى أثارت انتباه الزائرين وخاصة من الشباب،والذين حرصوا على متابعة خطوات الرسم وتعلمها وأداها الفنان سعيد عبد العظيم.

وورشة حية بالرسم المباشر لاسكتشات مصغرة بالقلم الجاف لشخصيات من وحى تراث السينما المصرية أداها الفنان جلال حسين، وورشة الرسم الحر بالقلم الرصاص للفنانة الصغيرة سلمى صفوت، والتى تفاعل معها بالمشاركة الكثير من الأطفال من زائرى المتحف.

وأشارت منار حسن أخصائى تراث وتواصل حضارى أنه تم عرض مجموعة متميزة من النوت بوك التى صممتها الفنانة ريهام الشامى، والتى تحكى بداخلها عن حواديت من تراثنا المصرى للتعريف به،كالسيرة الهلالية إلى جانب الرسومات التراثية واليدوية.. وفى الختام تم تسليم جميع المشاركين بالفعالية شهادات تقدير مقدمة من إدارة المتحف.