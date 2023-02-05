

وأشار أوستن، حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية السبت، إلى أن الرئيس بايدن أعطى الإذن بإسقاط المنطاد منذ الأربعاء الماضي بمجرد أن يصبح بالإمكان تنفيذ ذلك، دون تعرض حياة الأمريكيين للخطر .



وأشار إلى أن إسقاط المنطاد تم بالتنسيق مع الحكومة الكندية.



وكانت القوات الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق اليوم عن إسقاط المنطاد الصيني-الذي دخل أجواء البلاد منذ عدة أيام- قبالة سواحل ساوث كارولينا، ويجري الآن جمع حطامه.