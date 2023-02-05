اليوم السابع
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أنشطة التوكاتسو بالمدارس المصرية اليابانية.. اعرف التفاصيل

الأحد، 05 فبراير 2023 12:02 م
أنشطة التوكاتسو بالمدارس المصرية اليابانية.. اعرف التفاصيل المدارس اليابانية
كتب ـ محمود طه حسين

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أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تفاصيل أنشطة التوكاتسو بالمدارس المصرية اليابانية استعدادا للتقدم للعام الدراسي المقبل 2023 ـ 2024، حيث تضمنت اجتماع بداية اليوم الدراسى واجتماع نهاية اليوم ونشاط الريادة اليومية والتعلم الهادئ ونشاط التنظيف ونشاط اللجان المدرسية.
 
وكشفت وحدة المدارس المصرية اليابانية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى شروط وسن القبول بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي المقبل 2023,2024، موضحة أن المستوى الأول لرياض الأطفال سن القبول يبدأ من 4 سنوات وحتى 5 سنوات عدا يوم، والمستوى الثانى لرياض الأطفال يبدأ من 5 سنوات حتى 6 سنوات عدا يوم، أما الصف الأول الابتدائي من 6 سنوات حتى 7 سنوات عدا يوم واحد، أما الصف الثانى الابتدائى يبدأ من 7 سنوات حتى 8 سنوات عدا يوم واحد، أما الصف الثالث الابتدائي يبدأ من 8 سنوات حتى 9 إلا يوم واحد.
 
وأوضحت أن القبول سيتم وفق الأماكن المتاحة فى الفروع المتقدم عليها الطفل، ويتم التقديم إلكترونيا علل بوابة المدارس ويتم احتساب السن فى 1 أكتوبر 2023، ولا يتم تقديم خدمة توصيل الطالب أو منح وجبات للطلاب.
 
وبالنسبة للأوراق المطلوبة للتقديم عبارة عن شهادة ميلاد مميكنة للطفل لا تزيد عن شهر، وثورة بطاقة ولى الأمر سارية وإثبات محل الإقامة للعنوان الحالى بتاريخ سابق على إعلان فتح باب التقدم بستة أشهر على الأقل.
 
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التربية والتعليم

شروط التقدم للمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي

شروط التقدم للمدارس المصرية اليابانية 2024



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