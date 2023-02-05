أكثر من 12 فنانا يبدعون فى ملتقى الأقصر للرسم بالمعابد الفرعونية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد محافظة الأقصر، دعما فنيا كبيرا، عبر بوابة ملتقى مراسم الأقصر للرسم والتصوير، حيث قامت الإدارة العامة لل فنون التشكيلية والحرف البيئية برئاسة الفنانة فيفيان البتانونى، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعى، باختيار بيئة الأقصر لإقامة "ملتقى الأقصر للرسم والتصوير" بالأقصر، فى إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وفى إطار دور الهيئة فى تطوير الحراك الفنى فى مصر، واستهداف بيئات مصرية متنوعة، واختيار مجموعة من الفنانين التشكيليين لمعايشة أهالي هذه البيئة.

ويشارك بفعاليات ملتقى الأقصر للرسم والتصوير، 12 من الفنانين التشكيليين، وهم كل من:- (محمد إيهاب، هنا مجد، رانيا حسن، عربى عربى، محمد سيد، أسامة محمد، أحمد عيد، صالح محمد، محمود محمد سليمان، محمود محمد سنوسى، نهلة فتحى، أحمد مجدى، هانى كمال)، بالإضافة إلى الدكتور صالح محمد عبدالمعطى قوميسير عام المتلقى، وفي ختام الملتقى يقام معرض فنى تشكيلى بإنتاج الفنانين المشاركين، كما يتم تكريمهم بتسليمهم شهادات تقدير.

وعلى هامش فعاليات الملتقى، قام الفنانون بزيارة إلى مجمع معابد الكرنك، معبد الأقصر، وادي الملوك ووادي الملكات بالبر الغربى، متحف الأقصر، الصوت والضوء، حيث إن المراسم الفنية بالأقصر في الماضي كانت تقدم خدمة كبيرة لفناني مصر للدراسة والتذوق والتشبع من منبع حضارة مصر الخالدة، حيث يعد الفنان عبد الغفار شديد من كبار الفنانين العاشقين للتراث المصرى القديم والمتعبد فى محراب الفن المصرى، وله لوحات مميزة للغاية قام بعملها في مراسم الأقصر القديمة، والفنان عبد الغفار شديد ذهب فى منحة التفوق فى مرسم الأقصر في الستينات لرسم أسرار الحضارة القديمة وجذورها من أرض طيبة.

وشارك أيضاً بمراسم الأقصر القديمة الفنان التشكيلى الراحل ممدوح عمار الذي قال إنه فى الأقصر وجد نفسه فى بيئة تشمل القديم الأصيل مع الجديد الذى تبلور داخله، بسبب الفراعنة المتألقين المتفردين بالثقافة والفن، وتواجد الفنان الراحل ممدوح عمار في مراسم الأقصر لمدة عامين مما أدي لظهور أغلب أعماله من التراث المصرى القديم، وفي بداية الخمسينات قام حامد ندا بزيارة الأقصر والإقامة فى مرسم الشيخ عبد الرسول بالقرنة ولا تزال ذكرى الزيارة مسجلة على جدران المرسم حتى الآن، وكان اكتشاف الفنان حامد ندا للتصوير المصرى القديم فى بداية الخمسينات نقلة كبرى فى تاريخ إبداعه، فبعض لوحات ندا تبدو كأنها إحدى مقابر وادى الملوك، أما فى عام 2010 قرر فاروق حسنى وزير الثقافة، إحياء مرسم الأقصر الدولى، وأسند مهمة إعادة إنشاء المرسم إلى صندوق التنمية الثقافية برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، ولكن المشروع لم يكتمل.