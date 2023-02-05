أفضل 7 أطعمة ومشروبات للحفاظ على صحة القلب.. أبرزها الطماطم والبيض

كتبت ميرفت رشاد

أكدت الأبحاث التي أجرتها منظمة الصحة العالمية أن الأمراض القلبية الوعائية هي السبب الرئيسي للوفاة على مستوى العالم، حيث تودي بحياة ما يقدر بنحو 17.9 مليون شخص كل عام، أكثر من أربعة من كل خمسة وفيات من الأمراض القلبية الوعائية ناتجة عن النوبات القلبية والسكتات الدماغية، ويمكن للنظام الغذائي الصحى المساعدة في دعم صحة قلبك بشكل فعال ، وإليك الأطعمة والمشروبات التي تعتبر اختيارات مثالية لتقليل خطر الإصابة بمضاعفات القلب والأوعية الدموية، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

1- بيض

يوصى بالبيض كجزء من نمط الأكل الصحي من قبل كل من الإرشادات الغذائية للأمريكيين وجمعية القلب الأمريكية (AHA)، الأفراد الأصحاء يمكنهم تضمين ما يصل إلى بيضة كاملة أو ما يعادلها يوميًا كجزء عن نمط غذائي صحي للقلب، بالنظر إلى الفوائد الغذائية للبيض، فإن استهلاك ما يصل إلى بيضتين يوميًا مقبول في سياق نمط غذائي صحي للقلب.

2 - فستق

يمكن أن يكون مضغ المكسرات طريقة ممتازة لدعم صحة قلبك بسبب هذه المواد النباتية، يمكن أن تساعد الوجبات الخفيفة في تنظيم نسبة الكوليسترول لديك، وجدت الأبحاث أن الأشخاص الذين يتناولون المكسرات بانتظام هم أقل عرضة للإصابة بالنوبات القلبية أو الوفاة من أمراض القلب من أولئك الذين نادرًا ما يأكلونها، المكسرات تخفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية ، والتي تتراكم في الشرايين وتتطور لويحات ، التي ترتبط بأمراض القلب.

3- شاي أخضر أو ​​أسود

الشاي الأخضر والأسود مصادر لمركب نباتي يسمى flavan-3-ols. قدمت أكاديمية التغذية وعلم التغذية مؤخرًا إرشادات حول عدد الفلافان 3-أولس التي يجب أن نستهلكها كل يوم لدعم العديد من عوامل صحتنا ،إن شرب كوبين من الشاي الأخضر أو ​​الأسود يوميًا سيوفر ما يكفي من الفلافان 3-أولس لتلبية توصية 400-600 ملليجرام.

4 - كل الحبوب

تناول الحبوب الكاملة مثل الأرز البني والشعير والكينوا والقمح الكامل يرتبط بانخفاض ضغط الدم الانقباضي، وانخفاض نسبة الكوليسترول في الدم، وانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

الشوفان، على وجه الخصوص، عبارة عن حبوب كاملة ممتازة للمساعدة في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب لأنها غنية بالألياف القابلة للذوبان، وهي مادة مغذية مرتبطة بإدارة الكوليسترول وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

5- العنب البرى

يحتوي العنب البري على مادة الأنثوسيانين والمغذيات والألياف التي ارتبطت بتحسين ملامح مخاطر القلب والأوعية الدموية، تساعد الأنثوسيانين في الأوعية الدموية على العمل بشكل أفضل والحفاظ على صحتها.

6 - عصير البرتقال

يحتوي عصير البرتقال بنسبة مائة بالمائة - وليس مزيجًا مع السكريات المضافة - على عدد كبير من العناصر الغذائية الداعمة لصحة القلب مثل فيتامين سي والبوتاسيوم والفولات، تحتوي ثمار الحمضيات على مركبات نباتية فريدة تسمى هسبريدين ونارينجين، وقد تم ربط تناول هذه المركبات بالعديد من الفوائد الصحية للقلب ، بما في ذلك تقليل مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

7 - طماطم

الطماطم هي مصدر قوى للمغذيات ومصادر غنية بمضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الواقية للقلب بما في ذلك الليكوبين وبيتا كاروتين وحمض الفوليك والبوتاسيوم وفيتامين C والفلافونويد وفيتامين E تظهر الأبحاث أن العناصر الغذائية الموجودة في الطماطم تقلل الكوليسترول الضار LDL وضغط الدم والهوموسيستين - وهو مقياس للالتهاب وعامل خطر مستقل للإصابة بأمراض القلب - وتجعل الخلايا أقل "لزوجة"، ما يحافظ على تدفق الدم بسهولة أكبر.