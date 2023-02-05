أعراض الغدة الدرقية في القدمين.. منها حكة الجلد والبرودة

كتبت فاطمة خليل

الغدة الدرقية هي غدة صغيرة على شكل فراشة تقع في الرقبة وتلعب دورًا حيويًا في تنظيم عملية التمثيل الغذائي في الجسم، عندما لا تعمل الغدة الدرقية بشكل صحيح، يمكن أن تسبب مجموعة واسعة من الأعراض، بما في ذلك التغيرات في الوزن ومستويات الطاقة والمزاج من الأعراض التي غالبًا ما يتم تجاهلها التغييرات في مظهر وصحة القدمين ومع ذلك ، إذا تركت دون علاج ، يمكن أن تسبب العديد من المشاكل الصحية بمرور الوقت، فى هذا التقرير نتعرف على كيف يمكن أن تكون أقدامنا مؤشرا على حالة الغدة الدرقية وكيف يمكن أن يساعد الحجم المناسب والأحذية المريحة في تخفيف الألم، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".



أعراض الغدة الدرقية في قدميك آلام الغدة الدرقية والقدم يعد ألم القدم من أكثر أعراض اضطرابات الغدة الدرقية شيوعًا، تنتج الغدة الدرقية هرمونات تنظم عملية التمثيل الغذائي في الجسم وعندما لا تعمل بشكل صحيح، يمكن أن تسبب آلامًا في العضلات والمفاصل في القدمين.

يمكن أن يحدث هذا الألم بسبب عدد من الحالات المختلفة ، بما في ذلك قصور الغدة الدرقية (خمول الغدة الدرقية) وفرط نشاط الغدة الدرقية.



إذا كنت تعاني من آلام في القدم، فمن المهم أن ترى طبيبك لتحديد ما إذا كان مرتبطًا بحالة الغدة الدرقية.



2- تشقق القدمين مصحوبة بشعور يشبه المسامير أظهرت الدراسات أن غالبية الأشخاص الذين يعانون من قصور الغدة الدرقية أبلغوا عن جلد خشن وجاف، خاصة على أقدامهم. هذا يرجع إلى حقيقة أن الغدة الدرقية تلعب دورًا مهمًا في تنظيم التمثيل الغذائي في الجسم ، وعندما لا تعمل بشكل صحيح، يمكن أن تسبب مجموعة واسعة من الأعراض ، بما في ذلك الجلد الجاف.

عندما تكون الغدة الدرقية غير نشطة ، يؤدي ذلك إلى انخفاض في إنتاج الزيوت والعرق الضروريين للحفاظ على ترطيب الجلد.



يصبح الجلد جافًا وخشنًا ومثيرًا للحكة، وهذا ملحوظ بشكل خاص على القدمين يمكن أن يؤدي الجفاف إلى تشققات وتشققات يمكن أن تكون مؤلمة وتزيد من خطر الإصابة بالعدوى.



حكة في القدمين تعتبر الحكة من الأعراض الشائعة لقصور الغدة الدرقية ، ويمكن أن تؤثر ليس فقط على القدمين ولكن أيضًا على أجزاء أخرى من الجسم ، بما في ذلك فروة الرأس والساقين وحتى الأعضاء التناسلية.



يحدث هذا بسبب جفاف الجلد الناتج عن انخفاض إنتاج الزيوت والعرق بسبب خمول الغدة الدرقية.

عندما يجف الجلد، يفقد مرونته ويصبح هناك حكة يمكن أن يؤدي هذا إلى الرغبة المستمرة في الحك ، مما قد يؤدي إلى زيادة جفاف الجلد، ما يخلق دورة من الجفاف والحكة.



برودة القدم عندما لا تعمل الغدة الدرقية بشكل صحيح ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى انخفاض الدورة الدموية، مما يؤدي إلى انخفاض إمداد الجلد بالدم، مع أقل من ربع إلى خمس كمية عادية. الأطراف السفلية، بما في ذلك القدمين، معرضة بشكل خاص لضعف الدورة الدموية، خاصة خلال المواسم الباردة.



تورم القدمين والألم

يمكن أن يكون التورم والألم في القدمين والساقين ناتجًا عن العديد من المشكلات مثل ضعف الكلى والسكري والتهابات الجلد وأمراض القلب، ولكن من المهم أيضًا اعتبار إمكانية الإصابة بقصور الغدة الدرقية كعامل مساهم.

قد تشمل الأعراض الأخرى تقلصات القدم، والتهاب القدم، والقدم الكريهة الرائحة، والنعال الصفراء وتغيرات في أظافر القدم. إذا كنت تعاني من أي من الأعراض المذكورة أعلاه ، فمن المهم أن ترى طبيبك لتحديد ما إذا كانت مرتبطة بحالة الغدة الدرقية.

أهمية ارتداء الحذاء المناسب

الأحذية المناسبة ضرورية للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الغدة الدرقية. يمكن أن يساعد ارتداء الأحذية المناسبة والمريحة في تخفيف الألم والانزعاج الناجم عن آلام القدم وتورمها وتشنجاتها.

من المهم اختيار الأحذية التي توفر دعماً جيداً للقدم وتوسيداً مع وسادة قدم ناعمة للمساعدة في تقليل الضغط على القدمين. يمكن أن يساعد ارتداء أحذية ذات صندوق أصابع عريض أو ارتداء نعال مفتوحة على تقليل الضغط على القدمين ومنع التقلصات.

يعد الحفاظ على نظافة القدم أمرًا ضروريًا للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الغدة الدرقية ، حيث يمكن أن يساعد في منع الالتهابات الجلدية والثآليل الأخمصية والالتهابات الفطرية يشمل ذلك غسل قدميك وتجفيفهما بانتظام واستخدام صابون لطيف وتجنب التعرض الطويل للرطوبة.

من المهم أيضًا تقليم أظافرك بشكل مستقيم وتبريد المناطق السميكة لتجنب نمو الأظافر. يمكن أن يؤدي ارتداء الأحذية القابلة للتنفس إلى الوقاية من الالتهابات الفطرية مثل قدم الرياضي. من المهم أيضًا مراقبة أي تغييرات في الجلد أو الأظافر أو المظهر العام للقدمين ، مثل الاحمرار أو التشقق أو التقشر ، وطلب المشورة الطبية إذا لاحظت أي أعراض غير عادية.