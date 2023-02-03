أطعمة تزيد البروتين والحديد لدى مرضى الغدة الدرقية

كتبت رانيا عامر

يعد مرض الإصابة ب الغدة الدرقية ، من بين الأمراض المنتشرة خلال السنوات الاخيرة، حيث يعانى المصاب من تورم أو التهاب الغدة الدرقية أو خلل وظيفي فيها، وذلك وفقا لما نشره موقع "فرويندن" الألماني.

وأكد فريق من الأطباء أن هرمون الغدة الدرقية يتحكم في العديد من الأنشطة في جسم الإنسان، مثل عملية التمثيل الغذائي ،ومعدل نبضات القلب، لذلك يجب الحفاظ على نشاطها.

الأغذية المفيدة لمرضى الغدة الدرقية

1. الأسماك والفطر والفول السوداني نظراً لوفرة مادة اليود فيها.

تعتبر الأسماك والجمبري والمأكولات البحرية مصادر كبيرة لليود.ومريض الغدة الدرقية يحتاج إلى اليود من أجل غدة درقية صحية ، ولكن تجنب تناول كميات كبيرة منها .

2. نخالة القمح وحبوب الهيل للحصول على الحديد.

3.البروتينات المتوفرة في المكسرات الغنية بمادة السيلينيوم وحبوب الكينوا لنقل الهرمونات إلى الخلايا.

4.بذور الشيا والكتان الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية القيّمة.

5.جذر التايغا الخشن والكونيفلور لتقوية جهاز المناعة.

وفي ذات السياق اوضح الاطباء ، بان خطر الإصابة بالغدة الدرقية يزيد مع التقدم في العمر. وفيما تختلف الأعراض والمشاكل التي يمكن أن يسببها مرض الغدة الدرقية من شخص إلى آخر، إلا أن نتيجة إصابة الغدة الدرقية تبقى واحدة، وهي اختلال التوازن الهرموني في الجسم، مما يؤثر على عملية التمثيل الغذائي ومعدل نبضات القلب ودرجة حرارة الجسم.

ومن بين النتائج التي تترتب عن الإصابة بالغدة الدرقية ، مشاكل في الدورة الدموية وكثرة التعرق وضعف التركيز. ولذلك، فإذا كنت تشك في وجود خلل وظيفي في الغدة الدرقية، فعليك استشارة الطبيب، واتباع نظام غذائي معين تحتوي فيه بعض الأطعمة على عناصر غذائية مفيدة بشكل أساسي لصحة الغدة الدرقية.