اليوم السابع
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أكرم القصاص
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"FDA" توافق على عقار جديد لسرطان الثدى يستهدف نوعا معينا من الأورام

السبت، 04 فبراير 2023 12:52 م
"FDA" توافق على عقار جديد لسرطان الثدى يستهدف نوعا معينا من الأورام هيئة الاغذية والادوية الامريكية توافق على عقار جديد لسرطان الثدى
كتبت أمل علام

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وافقت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية، "FDA "، على عقار جديد لاستخدامه فى علاج سرطان الثدى، ما يوفر خيارًا علاجيًا آخر للمرضى الذين يعانون من أكثر أنواع سرطان الثدي شيوعًا.

ووفقًا لما ذكره موقع وكالة رويترز، تمت الموافقة على الدواء لشكل متقدم من سرطان الثدي مع نوع معين من سرطان الثدى في المرضى الذين لم يستجيبوا للعلاج القائم على الهرمونات.

وأضافت الوكالة، أنه من المحتمل أن تواجه الشركة المنتجة منافسة من شركات أخرى، والتي تمت الموافقة لهم على علاجات لمرضى سرطان الثدي من النوع السلبى لمستقبلات الهير2 HER2، وهى مجموعة فرعية من سرطان الثدي .

وقال رئيس الخدمات الطبية ميرداد بارسي بالشركة، قبل الموافقة على العقار، إنه قدم "خيارًا مهمًا" لسرطان الثدي في المرحلة المتأخرة من النوع السلبى لمستقبلات الهير  2 HER2  لدى المرضى الذين ليس لديهم أي خيار فعال آخر.

ويعمل العقار الجديد من خلال استهداف مستضد سطح الخلية المعروف باسم Trop-2 على الخلايا السرطانية، وينتمي إلى فئة من العقاقير تعرف باسم اتحادات الأجسام المضادة.


سرطان الثدى

علاج سرطان الثدى

مرض السرطان

اعراض السرطان

شركة جيلياد

الموافقة على عقار جديد



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