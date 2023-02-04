اليوم العالمى للسرطان..الصحة العالمية تطلق خارطة طريق جديدة لسرطان الثدى

كتبت أمل علام

أطلقت منظمة الصحة العالمية " WHO"، خارطة طريق جديدة حول سرطان الثدى، وذلك بمناسبة اليوم العالمى للسرطان، والذى يحتفل به العالم اليوم الموافق 4 فبراير من كل عام.

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان جديد لها، إن خارطة الطريق، تهدف لإنقاذ 2.5 مليون شخص من سرطان الثدي بحلول عام 2040، ويوصي الإطار الجديد الذي تم إطلاقه في اليوم العالمي للسرطان الذي يُحتفل به اليوم على البلدان تنفيذ الركائز الثلاث لتعزيز الصحة من أجل الكشف المبكر والتشخيص في الوقت المناسب والإدارة الشاملة لسرطان الثدي للوصول إلى الأهداف.

وأضافت المنظمة، هناك أكثر من 2.3 مليون حالة إصابة بسرطان الثدي تحدث كل عام بالعالم، مما يجعله أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين البالغين، في 95% من البلدان، يعتبر سرطان الثدي السبب الأول أو الثاني لوفيات سرطان الإناث. ومع ذلك، فإن البقاء على قيد الحياة من سرطان الثدي غير عادل على نطاق واسع بين البلدان وداخلها، ما يقرب من 80% من الوفيات الناجمة عن سرطان الثدي وعنق الرحم تحدث في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

وقالت المنظمة، إن البلدان ذات النظم الصحية الأضعف هي الأقل قدرة على إدارة العبء المتزايد لسرطان الثدي، وقد كشف الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، "لدينا الأدوات ومعرفة كيفية الوقاية من سرطان الثدي وإنقاذ الأرواح، تدعم منظمة الصحة العالمية أكثر من 70 دولة، لاسيما البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، للكشف عن سرطان الثدي في وقت مبكر، وتشخيصه بشكل أسرع، وعلاجه بشكل أفضل، ومنح كل شخص مصاب بسرطان الثدي الأمل في مستقبل خالٍ من السرطان.

وقال، إن السرطان لدى النساء، بما في ذلك سرطان الثدي، يترك أثراً مدمراً على الجيل القادم، تشير دراسة أجرتها الوكالة الدولية لأبحاث السرطان عام 2020 إلى أنه مع وفاة 4.4 مليون امرأة بسبب السرطان في عام 2020، أصبح ما يقرب من مليون طفل أيتامًا بسبب السرطان، 25% منهم بسبب سرطان الثدي، يعاني الأطفال الذين فقدوا أمهاتهم بسبب السرطان من مشاكل صحية وتعليمية طوال حياتهم، مما يؤدي إلى اضطراب اجتماعي مزمن وجيل في كثير من الحالات.

وأضاف، تحتاج البلدان إلى ضمان مشاركة هذا الإطار في الرعاية الصحية الأولية وإدماجها فيها، لن يدعم هذا الجهد تعزيز الصحة فحسب، بل يمكّن النساء أيضًا من السعي للحصول على الرعاية الصحية وتلقيها طوال دورة الحياة، "كما تقول الدكتورة بينتي ميكيلسن، مديرة منظمة الصحة العالمية للأمراض غير المعدية، مع الرعاية الصحية الأولية الفعالة والمستدامة، يمكننا حقًا أن نرى الطريق إلى التغطية الصحية الشاملة.

يستفيد الإطار المنشور حديثًا من الاستراتيجيات التي أثبتت جدواها لتصميم أنظمة صحية خاصة بالبلد، ومناسبة للموارد، لتقديم رعاية سرطان الثدي في البيئات منخفضة ومتوسطة الدخل.

3 ركائز رئيسية محددة يجب الالتزام بها لمكافحة سرطان الثدى..

1.توصية البلدان بالتركيز على برامج الكشف المبكر عن سرطان الثدي بحيث يتم تشخيص وعلاج 60% على الأقل من سرطانات الثدي في مراحل مبكرة.

يمكن أن يؤدي تشخيص سرطان الثدي في غضون 60 يومًا من العرض الأولي إلى تحسين نتائج سرطان الثدي، يجب أن يبدأ العلاج في غضون 3 أشهر من العرض الأول.

2.إدارة سرطان الثدي بحيث يكمل 80% على الأقل من المرضى العلاج الموصى به، إن تسريع تنفيذ مبادرة منظمة الصحة العالمية العالمية لمكافحة سرطان الثدي لديه القدرة على تجنب ملايين الوفيات الناجمة عن سرطان الثدي التي يمكن تجنبها فحسب، ولكن أيضًا العواقب المرتبطة بهذه الوفيات بين الأجيال، في عام 2017، أصدرت جمعية الصحة العالمية قرارًا للوقاية من السرطان ومكافحته في سياق نهج متكامل، منذ عام 2018، طورت منظمة الصحة العالمية مبادرات متكاملة في مجال سرطان النساء والأطفال، داعية أيضًا إلى القضاء على سرطان عنق الرحم ومضاعفة بقاء الأطفال على قيد الحياة. مجتمعة، يمكن لهذه المبادرات عكس الضرر الذي يلحق بالأجيال من السرطانات وإنقاذ أكثر من مليون شخص في السنوات العشر القادمة.

3. تدعو منظمة الصحة العالمية الحكومات وشركاء التنمية والصناعات والأفراد إلى القيام بدورهم في سد فجوة الرعاية وإنهاء الأضرار التي تلحق بالأجيال من السرطان.