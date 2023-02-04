7 أطعمة سعراتها سلبية خليها فى نظامك الغذائى لإنقاص الوزن

كتبت فاطمة خليل



7 أطعمة ذات سعرات حرارية سلبية لإنقاص الوزن ​1. الخس تأكد من تضمين بعض الخس في سلطاتك؛ إنه مغذي بشكل لا يصدق مع كميات جيدة من الألياف وحمض الفوليك وفيتامين ب بينما يحتوي على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية تبلغ 15 فقط لكل 100 جرام. 2. الخيار الخيار مرطب بشكل لا يصدق وغني بالمعادن والفيتامينات في الأيام الحارة، يعتبر أيضًا طعام التبريد التقليدي لأنه يعمل على تحسين توازن الماء في الجسم. الأطعمة ذات السعرات الحرارية السلبية من المفترض أن تكون مفيدة لفقدان الوزن لأنها تحرق سعرات حرارية أكثر للهضم، مما تحتوي عليه ويمكن أن تؤدي إضافتها إلى نظامك الغذائي إلى تسريع رحلة إنقاص الوزن عن طريق تسهيل البقاء في حالة نقص في السعرات الحرارية ، في هذا التقرير نتعرف على 7 أطعمة ذات سعرات حرارية سلبية لإنقاص الوزن، بحسب موقع "Health".تأكد من تضمين بعض الخس في سلطاتك؛ إنه مغذي بشكل لا يصدق مع كميات جيدة من الألياف وحمض الفوليك وفيتامين ب بينما يحتوي على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية تبلغ 15 فقط لكل 100 جرام.الخيار مرطب بشكل لا يصدق وغني بالمعادن والفيتامينات في الأيام الحارة، يعتبر أيضًا طعام التبريد التقليدي لأنه يعمل على تحسين توازن الماء في الجسم.

تحتوي على حوالي 16 سعرة حرارية لكل 100 جرام. 3. التفاح التفاح فاكهة رائعة لتناول وجبة خفيفة مع ما يقرب من 50 سعرًا حراريًا لكل 100 جرام، فهو غذاء غني بالألياف يجب أن تحارب الجوع في منتصف النهار.

التفاح غني بالبكتين، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان التي تعزز إنقاص الوزن وتطلق السكر تدريجيًا للمساعدة في موازنة مستويات السكر في الدم. 4. الكوسة تحتوي الكوسة على أقل من 18 سعرًا حراريًا لكل 100 جرام.

تساعد المغذيات النباتية في الكوسة أيضًا في انتظام الأمعاء وتوازن الماء في الجسم ، مما يجعلها خيارًا ممتازًا لنظام غذائي لإنقاص الوزن.