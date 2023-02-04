وكيل أزهر الإسكندرية يعتمد نتيجتى الشهادتين الابتدائية والإعدادية

ووجه الشكر للجميع على الجهد المبذول لتصحيح الامتحانات وانتهاء أعمال الكنترول فى أسرع وقت وبدقة شديدة، وتمنى التوفيق لجميع الطلبة والطالبات، حضر اللقاء إسماعيل العوامى مدير الإمتحانات وأسامة يونس مدير الخطة والمناهج وممثلآ للتعليم الابتدائي وسلامة القط مدير التعليم الإعدادي.

وفى سياق آخر، أعلنت المنطقة الأزهرية بالإسكندرية الفائزين فى مسابقة نحلة التهجى تحت إشراف الأزهر الشريف على مستوى الجمهورية وأقيمت بالإسكندرية اختبارات 4 محافظات تحت إشراف موجهين وخبراء الأزهر الشريف.

ووجه الشيخ خميس محمد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية وعلاء العريان مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، خالص الشكر لمدير التعليم الخاص ننيس كمال وتوجيه عام اللغة الانجليزية نعمة علام وعبد الملاك ممثلًا للمعهد وفريق عمل مسابقة (نحلة التهجي) بمعهد براعم طيبة الأزهري .

وفاز بالمسابقة على مستوى الجمهورية (لغات) وهم: المستوى الأول رياض أطفال الطفل عبدالرحمن أيمن محمد يوسف الكومى المستوى الثاني رياض أطفال الطفلة ميريام محمد نادي، الصف الأول الابتدائي الطالب نور محمد عبد الفتاح، الصف الثاني الابتدائي، والطالب آدم محمد رجب الصف الثالث الابتدائي، والطالب زياد محمد فوزي الصف الثالث الإعدادي، والطالبة سلمى أسامة مطاوع.