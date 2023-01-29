رئيس منطقة أزهر الإسكندرية يشهد تصفيات مسابقة التهجى بمشاركة 5 محافظات

وتشمل فعاليات مسابقة نحلة التهجي التصفية النصف نهائية بين أريع مناطق هي: الغربية والبحيرة ومطروح والإسكندرية، وأقيمت المسابقة في ثلاث قاعات كل قاعة تشمل لجنة تحكيم مستقلة مكونة من عدد من معلمي اللغة الانجليزية بمناطق غير المناطق المتنافسة.

وكانت أنطلقت مسابقة " نحلة التهجى" التى دشنها قطاع المعاهد الأزهرية بالأزهر الشريف، وتقام بالمنطقة الأزهرية بالاسكندرية بمشاركة 4 محافظات وهما الإسكندرية والبحيرة والغربية ومرسى مطروح فى التصفيات القبل نهائية.