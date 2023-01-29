رئيس منطقة أزهر الإسكندرية يشهد تصفيات مسابقة التهجى بمشاركة 5 محافظات

تفقد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، الشيخ خميس التصفيات النصف نهائية من مسابقة "نحلة التهجى" التى أطلقها الأزهر الشريف على مستوى المحافظات بالمعاهد الأزهرية، وشاركه فى الجولة محمد وعلاء العريان مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، إسماعيل أنور مدير العلاقات العامة وعدد من مديري المراحل التعليمية ومديري الإدارات.
وتشمل فعاليات مسابقة نحلة التهجي التصفية النصف نهائية بين أريع مناطق هي: الغربية والبحيرة ومطروح والإسكندرية، وأقيمت المسابقة في ثلاث قاعات كل قاعة تشمل لجنة تحكيم مستقلة مكونة من عدد من معلمي اللغة الانجليزية بمناطق غير المناطق المتنافسة.
وكانت أنطلقت مسابقة " نحلة التهجى" التى دشنها قطاع المعاهد الأزهرية بالأزهر الشريف، وتقام بالمنطقة الأزهرية بالاسكندرية بمشاركة 4 محافظات وهما الإسكندرية والبحيرة والغربية ومرسى مطروح فى التصفيات القبل نهائية.
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