وزير الصحة يوجه بالتوسع في إنشاء مبانٍ جديدة بمستشفى الحسينية لخدمة أهل الشرقية

كتب وليد عبد السلام

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، صباح اليوم السبت، مستشفى الحسينية المركزي، بمحافظة الشرقية، لمتابعة انتظام سير العمل وتوافر الفرق الطبية بكافة التخصصات، والعمل على تذليل أي عقبات أو تحديات قد تواجه المنظومة الطبية.

تأتي زيارة وزير الصحة والسكان، لمحافظة الشرقية، ضمن سلسلة جولاته الميدانية، لمتابعة العمل بجميع المستشفيات والمراكز الطبية، والوحدات الصحية على مستوى محافظات الجمهورية، فضلا عن الاطلاع على حجم الإنجاز في خطط التطوير لكل منشأة طبية، وذلك وفقا للتوزيع الجغرافي للسكان، والأولويات الصحية.

أشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير أكد على الدور الحيوي لمستشفى الحسينية المركزي في خدمة أهالي شمال محافظة الشرقية، والتي تخدم أكثر من 408 آلاف نسمة في نطاق مركز ومدينة الحسينية، ومدن صان الحجر ، ومنشأة أبو عمر.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير تفقد مباني وأقسام المستشفى المختلفة، والتي تعمل بطاقة استيعابية 148 سريرًا، منهم 12 سرير رعاية مركزة، و19 حضانة للأطفال المبتسرين، بجانب قسم الكلي الصناعي، والمزود بـ 51 ماكينة، ويخدم 210 مرضى كلي.

وتابع أن الوزير تفقد أقسام (إنعاش القلب، الجراحات البسيطة، الاستقبال، وحدة الكلى الجديدة، التعقييم المركزي) حيث وجه بإعداد خطة للتوسع في استغلال المساحات الفضاء بالمستشفى، وبناء مباني جديدة وفقا لأحدث المعايير العالمية، بما يساهم في تحقيق أكبر تغطية صحية، كما وجه برفع كفاءة منطقة انتظار المرضى، مضيفا أن الوزير اطلع على ملفات المرضى، ومعدلات التردد على الأقسام المختلفة، وكذلك الحالات التي تم مناظرتها من خلال مبادرة التشخيص «عن بعد» والبالغ عددهم 560 مريض حتى الآن.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير استكمل جولته في المستشفى بتفقد حضانات الأطفال، وغرف الإقامة الداخلية للأطفال والكبار، حيث وجه برفع كفائتها واستحداثها، بما يساهم في توفير كافة سبل الراحة وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى النزلاء بالمستشفى.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير اطلع على معدلات التطوير بالمستشفى، والتي شملت تجهيز وتشغيل عناية مركزة، بسعة 8 أسرة، مزودة بعدد (3 أجهزة تنفس صناعي، 4 أجهزة سباب، 14 سيرنج بامب) بتكلفة تقديرية بلغت 2 مليون جنيه، بالإضافة إلى دعم المستشفى بجهاز أشعة مقطعية، بتكلفة تقديرية 4.2 مليون جنيه، بجانب تطوير قسم عناية القلب.

رافق الوزير خلال جولته، الدكتور أحمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية، والدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة لشئون المشروعات القومية، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية.