الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لـ 2030 مريضا من "النجيحى" في الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية ، عن تقديم الخدمة الطبية، بالمجان لـ 2030 مواطنا من أهالي قرية النجيحي التابعة لرئاسة مدينة صان الحجر، تنفيذاً لمبادرة حياه كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك من خلال قافلة طبية علاجية شاملة نظمتهما مديرية الشئون الصحية على مدار يومين لتقديم خدمة طبية متميزة وصرف العلاج اللازم بالمجان للمواطنين من أهالي القرية.

ومن جانبه أشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة إلى أن القافلة الطبية قامت بتوقيع الكشف الطبي وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان لعدد 2030 مريض من أهالي القرية من خلال 13 عياده وذلك بواقع 270 مريض في تخصص الباطنة، 46 مريض جراحة عامة ، 323 حالة تخصص العظام ، 472 حالة تخصص الأطفال، 59 بقسم النساء والتوليد ، 270 حالة بقسم الجلدية والتناسلية و26 سيدات بعيادة تنظيم الأسرة، 214 حالة أنف وأذن و 176 حالة بقسم الرمد و 85 مريض بقسم المسالك البولية و 89 مريض بقسم القلب والأوعية الدموية وذلك وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وإتباع أساليب مكافحة العدوى، وتم تحويل 12 حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة لمديرية الشؤون الصحية لتلقي أوجه الرعاية الطبية والعلاجية.

أضاف وكيل وزارة الصحة إلى أن القافلة الطبية تضمنت إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط بالإضافة لعمل جلسات توعية صحية وتثقيفية للأهالي لتوعيتهم بطرق الكشف المبكر لأورام الثدي ودعم صحة الأم والجنين وكيفية الوقاية من انتشار الأمراض الفيروسية.