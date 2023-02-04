اليوم السابع
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وزير الزراعة ينعي رئيس وزراء مصر السابق: أدى المسئولية بأمانة وإخلاص وشرف

السبت، 04 فبراير 2023 11:06 م
وزير الزراعة ينعي رئيس وزراء مصر السابق: أدى المسئولية بأمانة وإخلاص وشرف شريف اسماعيل
كتبت أسماء نصار

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نعى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية ورئيس وزراء مصر السابق والذي وافته المنية اليوم بعد رحلة طويلة وحافلة من العمل الوطنى حمل خلالها على عاتقة مهاماً صعبة في ظروف عصيبة من تاريخ الوطن وكان عليه رحمة الله متجردا وفاضلا دمث الخلق وأدى المسئولية بأمانة وإخلاص وشرف 
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وأعرب وزير الزراعة وجموع العاملين بالوزاة عن خالص عزائهم ومواساتهم لأسرة الفقيد الراحل رحمه الله وتغمده بواسع رحمته وعظيم فضله، وألهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.. «إنا لله وإنا إليه راجعون».
 
 

شريف اسماعيل

رئيس وزراء مصر السابق

وفاة شريف اسماعيل

وزير الزراعة



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