اليوم السابع
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وزير الرى يتوجه اليوم إلى تنزانيا فى زيارة لمدة يومين لبحث سبل التعاون

السبت، 04 فبراير 2023 10:10 م
وزير الرى يتوجه اليوم إلى تنزانيا فى زيارة لمدة يومين لبحث سبل التعاون وزير الرى
كتبت أسماء نصار

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يتوجه اليوم الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إلى دولة تنزانيا الشقيقة، على رأس وفد رفيع المستوى من وزارة الموارد المائية والرى، فى زيارة تستمر لمدة يومين وذلك فى إطار سياسة مصر الخارجية لتوطيد أواصر التعاون مع دول حوض النيل.

 

ومن المقرر أن يقوم سويلم بإجراء العديد من المباحثات مع جمعة حميدو أويسو وزير المياه التنزانى لتعزيز التعاون المشترك فى مجال الموارد المائية والرى بين البلدين الشقيقين، بالإضافة لزيارة موقع سد جوليوس نيريرى بتنزانيا الذى يقوم بتنفيذه تحالفٌ مصرى يضم شركتى "المقاولون العرب" المملوكة للدولة المصرية، و"السويدى إلكتريك" إحدى كبرى شركات القطاع الخاص المصرى.

 


وزير الرى

تنزانيا

حوض النيل

التعاون مع حوض النيل



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