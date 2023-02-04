ورشة عمل لـ"بيطرى الشرقية" عن تحسين سلالات الماشية بالتلقيح الاصطناعى

الشرقية - إيمان مهنى

نظمت مديرية الطب البيطري بالشرقية، ورشة عمل لمناقشة جهود المديرية فى تحسين سلالات الماشية باستخدام تقنية التلقيح الاصطناعي للماشية في إطار توجهات الدولة لزيادة إنتاج اللحوم والألبان بديوان عام المديرية، وذلك بحضور الدكتور ثروت إبراهيم أحمد الأستاذ المتفرغ بمعهد بحوث صحة الحيوان بالشرقية ومديري وأطباء الإدارات الداخلية بالمديرية، ورؤساء أقسام الرعاية التناسلية والتلقيح الاصطناعي على الماشية بالإدارات الخارجية.

وأوضح الدكتور إبراهيم محمد متولى وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن هذه الورشة تأتي في إطار المؤتمرات والاجتماعات وورش العمل لأطباء التناسليات والتلقيح الاصطناعي لرفع كفاءتهم الفنية والعملية ومواكبة التطور العلمي المتواصل في هذا المجال الدقيق، وذلك في إطار تنفيذ المشروع القومي للتحسين الوراثي لتحسين السلالات المصرية وتمصير السلالات الأجنبية من الماشية الأجنبية عالية الإنتاجية وأن جهود الدولة متمثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية لإنجاح المشروع القومي لتحسين سلالات الماشية.

وأضاف مدير المديرية، أن التحسين الوراثي للسلالات المصرية يتم من خلال التهجين مع السلالات الأجنبية المتأقلمة مع الظروف البيئية المصرية بهدف تحسين التراكيب الوراثية للسلالات المصرية من الماشية وتحسين المستويات الإنتاجية وإنتاج سلالات عالية الإدرار من الألبان وإنتاج اللحوم لرفع مستوى الأداء للعاملين بالمديرية في مجال تربية الثروة الداجنة والعمل على زيادة إنتاجيتها.

وتحدثت الدكتورة حورية احمد مدير إدارة التلقيح الاصطناعي بالمديرية عن جهود المديرية لتحسين سلالات الماشية باستخدام تقنية التلقيح الاصطناعي للماشية و الدعم الكبير من الهيئة من أدوات و مستلزمات وتركيب تانك للنيتروجين بسعة 6000 لتر والتعليمات والقرارات الواردة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية لتنشيط التلقيح الاصطناعي .

كما أبرزت الورشة دور مديرية الطب البيطرى فى توفير السائل النيتروجينى من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية لنقاط التلقيح الإصطناعى بإجمالى 112نقطة ومركز فى 141 وحدة بيطرية عن طريق توفير تانك للسائل النيتروجينى سعة 6000 لتر بالمديرية ،مما سمح بتوفير السائل النيتروجينى للأغراض الطبية ( أطباء الأمراض الجلدية - المستشفيات الحكومية) كما يتم توفيره للسادة الباحثين فى مجال الدراسات العليا فى مختلف الكليات العملية.

كما تناولت الورشة دور المديرية بالمساهمة فى مشروع التحسين الوراثى احد المشاريع القومية التى تتم بتوجيهات رئاسية لتمصير السلالات الأجنبية ذات الجودة العالية فى إنتاج اللحوم والألبان مما يحقق رؤية الدولة مستقبليا فى توفير الغذاء من اصل حيوانى آمن ومطابق لأعلى المواصفات العالمية وزيادة تنمية الثروة الحيوانية.

وكرم مدير المديرية، المتميزين من الأطباء البيطرين فى مجال التلقيح الاصطناعي لجهودهم الكبيرة للحفاظ على الثروة الحيوانية و زيادة إنتاجيتها.