حصاد 2022.. اعرف جهود "بيطرى الشرقية" أبرزها ضبط 1383 صنف دواء مخالف

الشرقية- إيمان مهنى

استعرض الدكتور إبراهيم محمد متولي وكيل مديرية الطب البيطري بالشرقية، تقريراً عن إنجازات المديريه خلال عام 2022 ، أشار فيه إلي أن إدارة الخدمات قامت بتنفيذ 54 حملة تفتيشية على عيادات ومعارض وشركات بيع ومصانع الأدوية البيطرية من خلالها تم المرور على 139 منشأة و ضبط 1383 صنف مخالف ومصادرة 66425 عبوة دواء بيطري مخالف" منتهي الصلاحية – مجهول المصدر – محظور إستخدامه بيطريا"، وتحرير 6 محاضر لإعدام المضبوطات من الأدوية المخالفة وتنفيذ غلق ادارى 33 منشأة مخالفة.

وأوضح وكيل الوزارة أن إدارة الرعاية والعلاج قامت برش 1183172 رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية والمرور على 54 وحده بيطرية وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم تنفيذ عدد 14 قافلة علاجية وتقديم العلاج لعدد 655282 رأس ماشية للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة انتاجيتها.

وأشار وكيل الوزارة أن إدارة التلقيح الإصطناعي قامت بتلقيح 13432 رأس ماشية وذلك لتحسين السلالات المصرية بالإضافة قيام إدارة الرعايه التناسلية باحراء فحص الحمل لعدد 9532 رأس وترقيم وتسجيل 72118 رأس ماشية.

وبدوره، أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمجهودات مديرية الطب البيطري خلال عام 2022، في تنظيم القوافل البيطرية بالتعاون مع الجهات المعنية والتي تجوب القرى الأكثر إحتياجاً بهدف زيادة الوعي البيطري بين أهالي القرى وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية و إجراء الكشف البيطري وتقديم العلاج المجاني للحيوانات المصابة بالإضافة إلي المرور المفاجئ على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية لضبط المخالف منها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.