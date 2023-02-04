نتيجة الشهادة الإعدادية بالأقصر.. مواصلة أعمال التصحيح وتقدير الدرجات للطلاب

الأقصر – أحمد مرعى

يشهد مقر تصحيح الأوراق وتقدير درجات طلبة الشهادة الإعدادية بمحافظة الأقصر، تواصل العمل لحين نهاية العمل والإعلان عن النتيجة خلال الأسبوع الجارى، حيث كشف الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، عن تفاصيل تصحيح الأوراق وتقدير الدرجات لطلبة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول للعام 2022/2023، وسيتم الإعلان عن النتيجة عقب نهاية التصحيح واعتمادها من محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، خلال الأسبوع الجارى.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه اقترب رجال المديرية من نهاية أعمال تصحيح الأوراق وتقدير الدرجات، حيث سيتم الإعلان عن النتيجة وطرحها عبر لينك المديرية للجميع، فور نهاية التصحيح وتحديد قائمة قائمة أسماء الأوائل للتيرم الأول بعد اعتمادها من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والمقرر لها منتصف الأسبوع المقبل.

وكان قد تفقد وكيل تعليم الأقصر، مقر تقدير الدرجات ولجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، موضحاً أن مرحلة التصحيح من أهم المراحل، حيث أنها حصاد فصل دراسي بأكمله، وينتظر ثماره الطلاب وأولياء أمورهم وكذلك من اجتهدوا في تدريسهم من المعلمين.

كما وجَّه وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، كافة المعلمين المشاركين في التصحيح بضرورة الإلتزام بالحضور المبكر، وعدم رفع الصوت داخل غرف التصحيح، وكذلك عدم الإنشغال بإستقبال مكالمات هاتفية إلا في حالات الضرورة القصوى، وتجنب الأحاديث الجانبية التي تسرق الوقت، ومراعاة الخطة الزمنية لتصحيح كل مادة، كما أوصى بضرورة تحري الدقة أثناء التصحيح، ومراعاة كل حرف مكتوب حرصاً على مصلحة الطلاب، والتحقق من مراجعة جميع الإجابات أثناء المراجعة، ومطابقة الدرجات في الأوراق الداخلية لكراسة الإجابة بالدراجة المدونة في ورقة تجميع درجات الأسئلة مجتمعة.

ومن المقرر أن تنتهى أعمال التصحيح وتقدير الدرجات الأسبوع المقبل، وبعدها سيتم إعلان النتيجة بعد إعتمادها، حيث كان قد تابع الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، فعاليات إمتحانات الفصل الدراسى الأول لطلبة الشهادة الإعدادية، حيث استقبلت اللجان طوال فترة الإمتحانات كافة الطلبة والطالبات لأداء الإمتحانات فى كافة المدارس التابعة للادارات التعليمية السبعة بمحافظة الأقصر، حيث أدي الإمتحانات 17854 طالب منهم 283 منازل وذلك من خلال 154 لجنة امتحانية.



العمل فى مقر تصحيح أوراق الشهادة الإعدادية



جانب من عمليات تصحيح أوراق الشهادة الإعدادية



جولة على مقر تصحيح أوراق الشهادة الإعدادية