السبت المقبل.. بدء تظلمات نتيجة الإعدادية بالإسماعيلية.. اعرف الضوابط والخطوات

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن الدكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، عن تلقى تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية اعتبارا من السبت القادم 12 فبراير وتستمر لمدة 14يوم طبقا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك.

وظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية، فور اعتمادها من اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم السبت، بنسبة نجاح بلغت77.46%.

وأوضح محمد بحيرى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن عدد الطلاب الذين أدُّوا امتحانات الفصل الدراسى الأول فى الشهادة الإعدادية قد بلغ 26701 طالب وطالبة بنسبة نجاح بلغت 77.46 ٪.

كما بلغت نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية للمكفوفين 100٪ وبالنسبة للشهادة الإعدادية لضعاف السمع والصم بلغت نسبة النجاح 100٪.

بينما بلغت نسبة النجاح فى الشهادة الإعدادية المهنية 100٪.

وبلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية نحو 75.7٪ وفى المدارس الرسمية للغات بلغت نسبة النجاح 99.35٪ وفى المدارس الخاصة عربى نحو 95.42٪ وفى المدارس الخاصة لغات نحو 98.71٪ بينما بلغت نسبة النجاح فى المدارس الدولية 100٪ وفى المنازل 52.45٪.

و للحصول على النتيجة من خلال الرابط التالي

http://ismalia.epizy.com/process.php