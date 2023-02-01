شركة مياه الشرب تنشر معداتها فى القاهرة والجيزة لمواجهة الأمطار المتوقعة

أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، رفع درجات الاستعداد بالشركات التابعة وانتشار المعدات وسيارات شفط المياه فى المحاور الرئيسية بمختلف محافظات الجمهورية تحسبًا لسقوط الأمطار، وفقا لبيانات هيئة الأرصاد الجوية.

وانتشرت معدات شركات القاهرة والجيزة والقليوبية لمياه الشرب والصرف الصحى، على كافة المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكبارى تحسبًا لسقوط أمطار.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية باحتمالية سقوط أمطار خفيفة وقد تصل إلى متوسطة على محافظات القاهرة الكبرى.

يُذكر أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة تتخذ العديد من الإجراءات الاستباقية لموسم الشتاء، وبالتنسيق الكامل والمس ونتمر مع كافة الأجهزة التنفيذية الأخرى بالمحافظات، والتى تساهم بشكل فعال فى الجاهزية الكاملة لمواجهة آثار التقلبات الجوية.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى رياح شمالية باردة تهب على مسطح البحر المتوسط بسرعات تتجاوز 60 كم/س قد تكون مثيرة للرمال والأتربة كما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن البلاد تشهد أجواء باردة طوال اليوم على شمال البلاد ومزيد من الإحساس ببرودة الطقس يسببه نشاط الرياح، والحرارة الآن فى القاهرة 17 درجة والرؤية 1000 متر والظاهرة أتربة.

وتابعت هيئة الأرصاد: "مع وجود فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية تتقدم إلى داخل الدلتا مع الوقت ثم تزداد فرص سقوط الأمطار على شرق البلاد وسيناء مساء".