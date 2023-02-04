اليوم السابع
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ممثل الأمم المتحدة للتنمية الصناعية: نخلق فرص عمل وننمى الصناعات الصغيرة

السبت، 04 فبراير 2023 05:59 م
ممثل الأمم المتحدة للتنمية الصناعية: نخلق فرص عمل وننمى الصناعات الصغيرة ممثل الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أحمد رزق
الأمير نصرى

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قال أحمد رزق، ممثل الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، إن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، هي إحدى المنظمات المعنية، بالتعاون مع مختلف الشركاء، بتنفيذ ومساعدة الدول الأعضاء لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وبطبيعة تخصصنا كمنظمة نركز على المجالات المعنية بالصناعة.
 
وأضاف خلال استضافته ببرنامج «عن قرب»، الذي تقدمه الإعلامية أمل الحناوي على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن ذلك يحقق الهدف رقم 9 من أهداف عملنا الخاص بالصناعة والابتكار والبنية التحتية ومن أهم المجالات التي نعنى بها، وهو هدف يتوسط أهداف التنمية المستدامة الـ17.
 
وتابع: «وله علاقات بكل المجالات سواء الخاصة بالفقر وتمكين المرأة والموارد البيئية وغيرها من المجالات التنموية المستدامة، وكمنظمة نركز أهدافنا على التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، وكيف تنعكس في تحقيق الرخاء الاقتصادي والمجتمعي من خلال خلق فرص عمل وتنمية للصناعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من المجالات المجتمعية إلى جانب الأبعاد البيئية الخاصة، وكيف تكون الصناعة غير ضارة ببيئتنا، وكيف تتم عملية الإنتاج الصناعي دون ملوثات وبشكل أكبر وقدر أكبر من الكفاءة لاستخدام الموارد الطبيعية، وكذلك المعالم الخاصة بالابتكار، وهو من أهم المعطيات، خاصة مع الاهتمام الحديثة للمنظمة وكيفية النهوض بالدول من خلال التركيز على الابتكار».

الأمم المتحدة

التنمية الصناعية

منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية

التنمية المستدامة

القاهره الاخباريه



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