اليوم السابع
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مقتل 41 شخصا فى اشتباكات مسلحة بنيجيريا

السبت، 04 فبراير 2023 08:01 م
مقتل 41 شخصا فى اشتباكات مسلحة بنيجيريا الجيش النيجيرى
كتب محمد جمال

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قُتل ما لا يقل عن 41 شخصا فى اشتباكات مسلحة بين جماعة مسلحة مع جماعة أهلية يقومون بأعمال حراسة فى محافظة كاتسينا بشمال نيجيريا، بحسب وكالة الأنباء السعودية. 

وأوضح متحدث باسم شرطة محافظة كاتسينا ، جامبو عيسى، أن عصابة مسلّحة هاجمت قرية في منطقة باكوري في المحافظة وسرقة ممتلكات أهل القرية ، مما أدى إلى أشتباكها مع جماعة أهلية من المتطوعين الذين يقومون بأعمال حراسة أهالي القرية مع المسلحين ، ونتج عنه مقتل وإصابة العشرات.


الجدير بالذكر أن هذا الاشتباك الذي وقع يعد أحدث أعمال العنف قبل الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 25 فبراير القادم.


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