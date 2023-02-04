اليوم السابع
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مفتي الجمهورية ينعى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق

السبت، 04 فبراير 2023 09:26 م
مفتي الجمهورية ينعى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق شريف اسماعيل
كتب لؤى على

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نعى  الدكتور شوقي علام – مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء السابق الذي وافته المنية مساء اليوم عن عمر ناهز 68 عامًا. 
 
وقال  المفتي إن الراحل كان له الكثير من الإنجازات الكبيرة وقدم لمصر خدمات جليلة في فترات عصيبة كانت تمر بها البلاد، ومن خلال مناصب عدة تولاها وعمل فيها بجد واجتهاد لصالح الوطن. 
 
وتوجه مفتي الجمهورية بخالص العزاء إلى أسرة المهندس شريف إسماعيل، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته في الصالحين، وأن ينزله منازل الأبرار، ويلهم أهله الصبر والسلوان.
 
 

شريف اسماعيل

مفتي الجمهورية

دار الافتاء

رئيس الوزراء



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