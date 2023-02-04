مصرع 4 أشخاص وإصابة 2 آخرين فى حادث سيارة بإحدى الترع بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

لقى 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 2 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بترعة الجانبية بالمنيا، تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم 5428 ن س ج، في ترعة الجانبية شمال قرية المحرص بمركز ملوي.

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص تبين قوع الحادث بسبب انفجار الإطار الأمامي الأيمن للسيارة مما أدي لانحرافها وإنقلابها في الترعة.

وأسفر الحادث عن مصرع كل من: محمد علي رشدان، 59 عاما، طارق أبو العيون 23 عاما، و2 آخرين، جميعهم من مركز ديروط في محافظة أسيوط، وقد تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جميع الجثث، ونقلها للمشرحة لحين استخراج تصاريح الدفن.

كما أسفر الحادث عن إصابة كلا من: بشير أحمد عبد الحكيم 57 عاما سائق، مقيم بقرية صفط الخمار في مركز المنيا، ومريم حسام الدين محمود 22 عاما طالبة جامعية، تقيم بمحافظة الإسكندرية، وتم نقلهما لمستشفي ملوي التخصصي لتلقي العلاج.

ودفعت الوحدة المحلية لقرية قلندول بلودر لسحب السيارة من الترعة وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي تباشر التحقيق.