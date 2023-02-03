مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين فى انقلاب سيارة بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربى بمحافظة المنيا، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم إزالة أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات بالطريق.



تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الغربى بمحافظة المنيا بالقرب من مدخل ملوي، إثر اختلال عجله القياده بيد سائق السياره.

انتقلت سيارات الإسعاف ومباحث مركز شرطة ملوى، إلى موقع البلاغ وتبين مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.



تم نقل الجثث والمصابين الي مستشفي ملوي التخصصي لتلقي العلاج، وتحرر عن الحادث المحضر اللازم وانتقل رجال إدارة المرور لرفع الأثار وتسيير الحركه بالطريق الصحراوي الغربي.



يذكر أن محافظة المنيا شهدت أمس مصرع 5 أشخاص وأصابة 2 آخرين فى حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بترعة الإبراهيمية على الطريق الزراعي بمحافظة المنيا.





