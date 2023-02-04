مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين فى تصادم بين سيارتين بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 7 آخرين، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص بالطريق الدائرى المؤدي للصحراوي الغربى أمام قرية أشروبه في مركز بنى مزار شمال محافظة المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم بين السيارتين أرقام 4162 م س، ميكروباص، 9637 ن ا د، ميكروباص، بالطريق الدائري المؤدى للصحراوي الغربي أمام قرية أشروبه غرب مركز بني مزار.

وأفادت التحريات الأولية وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما أسفر عن مصرع شخصين فيما أصيب 7 أشخاص أخرين، وتم نقل الجثث والمصابين لمشرحة المستشفي العام لتلقي العلاج حيث تنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات واشتباه كسور وارتجاج.

وتم رفع آثار الحادث وتسير الحركة بالطريق فيما تحفظت سلطات الأمن علي السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

فيما كانت الاجهزة الامنية تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم 5428 ن س ج، في ترعة الجانبية شمال قرية المحرص بمركز ملوي.

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص تبين قوع الحادث بسبب انفجار الإطار الأمامي الأيمن للسيارة مما أدي لانحرافها وإنقلابها في الترعة.

أسفر الحادث عن مصرع كل من: محمد علي رشدان، 59 عاما، طارق أبو العيون 23 عاما، و2 آخرين، جميعهم من مركز ديروط في محافظة أسيوط، وقد تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جميع الجثث، ونقلها للمشرحة لحين استخراج تصاريح الدفن.

كما أسفر الحادث عن إصابة كلا من: بشير أحمد عبد الحكيم 57 عاما سائق، مقيم بقرية صفط الخمار في مركز المنيا، ومريم حسام الدين محمود 22 عاما طالبة جامعية، تقيم بمحافظة الإسكندرية، وتم نقلهما لمستشفي ملوي التخصصي لتلقي العلاج.

ودفعت الوحدة المحلية لقرية قلندول بلودر لسحب السيارة من الترعة وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي تباشر التحقيق.