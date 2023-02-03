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إصابة 9 أشخاص فى تصادم ميكروباص مع أتوبيس بالجيزة

الجمعة، 03 فبراير 2023 01:54 م
إصابة 9 أشخاص فى تصادم ميكروباص مع أتوبيس بالجيزة حادث تصادم - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب 9 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص، وأتوبيس، بالقرب من نزلة كورنيش المعادي القادم من المنيب، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج، وإزالة آثار الحادث، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم، بالقرب من نزلة كورنيش المعادي القادم من المنيب.

انتقل رجال إدارة مرور الجيزة إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحادث وقع بين سيارة ميكروباص، وأتوبيس، مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص.

تم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه السائقين، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.


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