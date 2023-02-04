مصرع شاب بسبب خلافات عائلية فى القنطرة شرق بالإسماعيلية

لقى شاب مصرعه بسبب خلافات عائلية نشبت بينه وبين زوج طليقته فى القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، نقل على إثرها إلى المستشفى إلا أنه توفى فور وصوله للمستشفى، وتم التحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت تحريات المباحث الجنائية عن وجود خلافات عائلية بين المجني عليه وزوج طليقته خلال الفترة الماضية، بسبب عدم قبول المجنى عليه إقامة بناته لدى زوج طليقته.

وبحسب شهود العيان بالمنطقة فإن المجني عليه كان يركب سيارة زوج طليقته من الخلف للحاق به إلا أن السيارة اصطدمت بسكينة لودر أثناء سيرها قرب معدية القنطرة شرق، مما أدى إلى تعرض المجنى عليه للإصابة ووفاته فور وصوله للمستشفى.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على زوج طليقته والتحفظ على السيارة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيق.