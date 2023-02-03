الإنقاذ النهرى تنتشل جثة شاب غرق فى ترعة الإسماعيلية فى أبوصوير

الإسماعيلية- صبرى غانم

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع قوات الإنقاذ النهرى فى استخراج جثة شاب سقط فى ترعة الإسماعيلية من على احد كبارى أبوصوير بالإسماعيلية بعد البحث عنه لمدة 3 أيام متواصلة.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بسقوط شاب فى ترعة الإسماعيلية من على احد كبارى مدينة أبوصوير بالإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهرى إلى مكان البلاغ وعقب البحث عن جثة الشاب لمدة 3 أيام بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى فى ترعة الإسماعيلية بأبوصوير.

نجحوا فى استخراج الجثة من ترعة الإسماعيلية بنطاق مركز ومدينة أبوصوير وتبين أن الجثة لشخص يدعى "محمد مجدى " 20 عاما مقيم عزبة الزيتون السبع آبار الغربية دائرة مركز أبوصوير بالإسماعيلية.

على الفور تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، جارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق والتصريح بدفن الجثة.