مصرع ربة منزل صعقا بالكهرباء داخل منزلها في البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقيت ربة منزل مصرعها صعقا بالكهرباء اليوم السبت، داخل منزلها بمركز الدلنجات بالبحيرة، وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة .

وبالفحص تبين مصرع " ايه ع ف" 42 سنة أثر اصابتها بصعق كهربائى داخل منزلها بمركز الدلنجات بالبحيرة، وتم نقل جثة المتوفية الى غرفة حفظ الموتى بمستشفى الدلنجات المركزى تحت تصرف النيابة العامة.