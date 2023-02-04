مصرع ربة منزل صعقا بالكهرباء داخل منزلها في البحيرة

لقيت ربة منزل مصرعها صعقا بالكهرباء اليوم السبت، داخل منزلها بمركز الدلنجات بالبحيرة، وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة .
وبالفحص تبين مصرع " ايه ع ف" 42 سنة أثر اصابتها بصعق كهربائى داخل منزلها بمركز الدلنجات بالبحيرة، وتم نقل جثة المتوفية الى غرفة حفظ الموتى بمستشفى الدلنجات المركزى تحت تصرف النيابة العامة.
وكانت محافظة البحيرة قد شهدت مصرع طفلة صعقا بالكهرباء داخل منزلها بمركز أبو المطامير بالبحيرة، وبالفحص تبين مصرع" مروه م. ا"8سنوات صعقا بالكهرباء داخل منزلها بقرية الدواجن شمال التحرير ـ ابو المطامير بالبحيرة.
وتم نقل جثة المتوفية إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو المطامير تحت تصرف النيابة العامة.
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