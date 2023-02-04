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مستشار الرئيس: إصابات كورونا لا تدعو للقلق و"قوائم الانتظار" عالجت 1.5 مليون

السبت، 04 فبراير 2023 08:14 م
مستشار الرئيس: إصابات كورونا لا تدعو للقلق و"قوائم الانتظار" عالجت 1.5 مليون الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية
إبراهيم حسان

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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن الفيروسات بصفة عامة بما فيها فيروس كورونا، لديها قابلية للتحور، كونها سمة طبيعية بها، وقد يكون المتحور أقوى مما سبق، لأنه يقاوم المقاومة البشرية للفيروس.

 

أضاف عوض تاج الدين، في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي، عبر قناة الحدث اليوم، أنه لا يجب القلق من متحورات فيروس كورونا، ولكن ما يهم في هذه القضية هو درجة انتشاره وأعداد المصابين وأي مضاعفات موجودة، مؤكدا: "الوضع الوبائي في مصر حاليا يشهد زيادة قليلة، لكن معظم الإصابات من بسيطة إلى متوسطة ولا تدعو لأي قلق".

 

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أنه على المواطنين عدم الإفراط في تناول الأدوية بدون استشارة طبيب، لأن هناك بعض الأدوية قد لا تصلح مع بعض الأمراض كمرضى القلب والجهاز التنفسي، ولهذا يجب استخدام الأدوية بحرص شديد جدا.

 

وأكمل الدكتور عوض تاج الدين: "تداعيات وأعراض ما بعد كورونا البسيطة، يتم التغلب عليها بالعلاج"، مشيرا إلى أن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار عالجت 1.5 مليون مواطن، والمواطن المصري الذي ليس له بطاقة علاجية سوف يجد العلاج ويستطيع إجراء العمليات الجراحية وغيره، وهناك آلاف المرضى يعالجون بالمجان تماما بدون أن يكون لهم غطاء طبي".


عوض تاج الدين

كورونا

إصابات كورونا

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