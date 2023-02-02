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مستشار الرئيس للصحة: أعداد كورونا بمصر قليلة.. وننجح فى السيطرة على المتحورات

الخميس، 02 فبراير 2023 11:55 م
مستشار الرئيس للصحة: أعداد كورونا بمصر قليلة.. وننجح فى السيطرة على المتحورات الدكتور محمد عوض تاج الدين
إبراهيم حسان

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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن أعداد إصابات كورونا قلت في جمهورية مصر العربية، وهذا أمر جيد، لكن يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية  من الفيروس.
 
أضاف عوض تاج الدين، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مانشيت" المذاع عبر قناة CBC، مع الإعلامي جابر القرموطي، أن حدوث المتحورات لفيروس كورونا أمر طبيعي ومتوقع، لكن ما يهم المؤسسات الصحية هو شدة المرض من عدمه والوضع المرضي والوبائي منها.
 
وأكمل مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن ارتداء الكمامات مهمة جدا لبعض الأشخاص الذين يعانون من أمراض مرضية، وكذلك لأصحاب الأمراض التنفسية، وهذه الكمامة تحميهم من احتمالات كبيرة للإصابة، "أنا أطمئن الجميع بأن مصر ناجحة في السيطرة على كورونا ومتحوراتها حتى الآن".
 
وعن المبادرات الصحية قال الدكتور عوض تاج الدين: "المبادرات الرئاسية الصحية طفرة حقيقية في مصر لحماية المجتمع والقضاء على العديد من الأمراض".
 
وأردف: "فيما يخص مبادرة المقبلين على الزواج سيتم تطبيقها الشهر المقبل، وذلك بهدف الوقاية من الأمراض الوراثية، وهذه المبادرة إنسانية بشكل كبير لضمان حماية الأسر ومستقبلها، ومن المفترض أن يقبل الزوجين على النتيجة النهائية للفحص الطبي وهم من يقرروا الزواج من عدمه".

عوض تاج الدين

الصحة

وزارة الصحة

كورونا

المبادرات الصحية

اخبار التليفزيون



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