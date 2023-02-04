مدير الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي يتفقد زراعات القمح بالغربية

الغربية عادل ضرة

استقبل الدكتور خالد علي أبو شادي وكيل، وزارة الزراعة بالغربية الدكتور حاتم الحمادى، رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة والدكتور السيد الصرند، بفرع معهد وقاية النبات بسخا، والدكتور عاطف شاهين، بفرع معهد وقاية النبات بسخا للمرور علي الزراعات الشتوية وكذلك التواصل مع المزارعين وتقديم الدعم لهم.

وخلال الزيارة تم المرور على الزراعات القائمة بنواحي مراكز المحافظة خاصة زراعات القمح على مصاطب وبالسطارة وعفير.

وأكد وكيل الوزارة علي أهمية المرور على الزراعات الشتوية مثل البصل، الكمون، الكتان، البنجر، البازلاء، ولقاء المزارعين للتعرف على أهم المشاكل التي تواجهم والعمل على حلها.

وشدد "أبو شادي" على ضرورة تكثيف أعمال المرور الميداني والتواصل المستمر مع المزارعين وتقديم الدعم الفنى لهم، وتوعيتهم بالإصابة والأمراض التى تهدد المحصول فى تلك الفترة من عمر النبات، وطرق مكافحتها المُثلى، والإجراءات العاجلة التي ينبغي اللجوء إليها لحلها فيجب الحظر منها ومتابعة ظهور أى اعراض على النبات فى بدايته.

وكان قد عقد الدكتور خالد أبو شادي، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، الاجتماع الشهري للحملة القومية للنهوض بمحصول القمح بالغربية وذلك بقاعة الإرشاد بمديرية الزراعة بالغربية.

وتناول الاجتماع الوقوف على أهم المشامل التي تواجه محصول القمح خلال هذه الفترة الحرجة من عمر النبات والتنبية على ضرورة الانتظام فى عملية الري وعدم تأخير الفترة بين الرية والأخرى.

وجرى التنبيه بالتخلص من جميع الحشائش الموجودة على حواف الحقول، وكذلك مداومة الفحص لاكتشاف أي إصابة مبكرة بالامراض والعلاج الفوري بالمبيدات الموصى بها.

كما شدد "وكيل الوزارة" بضرورة التواجد الميداني للوقوف على أهم المشكلات التي تواجه المزارعيين وتقديم الحلول الفورية.

وكذلك القيام بتدقيق البيانات والتنسيق بين الإدارات المختلفة (الشئون الزراعية- والمكافحةالحقلية- والإرشاد) ومداومة الفحص المستمر للحقول لاكتشاف الإصابة مبكرا والوقوف على أرصدة المبيدات ومدى تواجدها بالإدارات والجمعيات الزراعية.

وأكد ضرورة توعية الأخوة المزارعيين بأهمية الزراعات التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية (فول الصويا- دوار الشمس- السمسم- الذرة الصفراء).

وعلى هامش الاجتماع جرى تكريم للمهندسين بإدارة مكافحة القوارض وذلك لحصول المحافظة على المركز الأول على مستوى الجمهورية، في مجال مكافحة القوارض، وفتح باب المناقشة للرد على أسئلة واستفسارات الحاضرين.