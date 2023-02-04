محافظ الوادى الجديد: زيادة قدرة محطة كهرباء الفرافرة لـ12 ميجاوات بـ22 مليون جنيه

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

تابع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، خلال جولته التفقدية المتواصلة بالفرافرة، أعمال إنشاء وحدة كهرباء إضافية بمحطة كهرباء الفرافرة بقدرة 3,8 ميجاوات، يرافقه كمال إبراهيم رئيس المركز و مسئولي قطاع الكهرباء بالمركز. وذلك لدعم قدرة المحطة واستيعاب الأحمال المستقبلية بتكلفة تقدر بنحو 22 مليون جنيه.

وأشار الزملوط إلى أنه سيتم زيادة إجمالي قدرة المحطة لـ 12 ميجاوات والمقرر تشغيلها بنهاية شهر مارس القادم؛ وذلك لتغطية احتياجات مشروعات " حياة كريمة" بنطاق المركز من الطاقة الكهربائية.

وفى سياق متصل، أجرى محافظ الوادي الجديد، جولة تفقدية لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة" بمركز الفرافرة يرافقه العميد أحمد جمال ممثل المنطقة الجنوبية العسكرية وكمال إبراهيم رئيس المركز ولفيف من القيادات التنفيذيين.

وتابع المحافظ أعمال التشطيبات النهائية والرصف والتأثيث الجارية، بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية بمباني مجمع الخدمات الزراعية بقرى أبو منقار و أبو هريرة، والذي يضم جمعية زراعية ومركز إرشاد زراعي ومخزن للأسمدة ومكاتب إدارية، وكذلك جاهزية مباني مجمع خدمات المواطنين ونقطة الإسعاف ووحدة طب الأسرة ومركز تنمية الأسرة والطفل التي تم الانتهاء منها جميعًا إنتظارًا للافتتاح الرسمي مع استكمال باقي المنشآت الخدمية.

كما تفقد المحافظ عدد من مشروعات الاستثمار الزراعي بمنطقة أبو منقار بالفرافرة، ضمن مبادرات التوسع في الرقعة الزراعية وزراعة المحاصيل غير التقليدية، حيث زار مشروع لزراعة أشجار الزيتون والنخيل على مساحة 6200 فدان باستخدام نظم الري الحديث، موجهًا بحصر زراعات الزيتون على مستوى المحافظة لتنفيذ مبادرة لدعم التوسع في إنتاجية المحصول.

كما تفقد مشروع متكامل لإنتاج الذرة والنعناع وتمر المجدول والفول باستخدام الري المطري وذلك على مساحة 380 فدان، لافتًا إلى إتاحة الفرص للراغبين في التوسع في هذه المشروعات من خلال التعاقد على الأراضي الفضاء المجاورة.