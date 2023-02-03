محافظ الوادى الجديد يتفقد التجهيزات النهائية بمستشفى الداخلة بتكلفة 600 مليون جنيه

وكان الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادى الجديد، أعلن مؤخرا عن قرب الانتهاء من تنفيذ مشروع مستشفى جديد بمدينة "موط" بمركز الداخلة بتكلفة 600 مليون جنيه، حيث جرى الانتهاء من تنفيذ 90 % من مشروع إنشاء مستشفى جديد وهو مستشفى الداخلة العام بمركز الداخلة بقوة 120 سريرا ويشمل مهبط طائرة مروحية هليكوبتر، ليدخل الخدمة في شهر يوليو المقبل.

وفى سياق آخر، تفقد الزملوط أحد مشروعات الأسر المنتجة بقرية بدخلو، والخاص بإنتاج المستحضرات التجميلية والطبيعية من الخامات البيئية، مشيدًا بتنوع المنتجات التي تشمل 13 منتجا، منها (زيوت - صابون - منتجات للبشرة)، بالإضافة إلى جودتها التي تضاهي مثيلاتها بالأسواق مع تميزها بعدم استخدام مواد كيميائية، موجهًا بالتوسع في إقامة منافذ بيع للمنتجات والمشاركة في المعارض التي تُقام داخل وخارج المحافظة.

كما عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة لقاءا جماهيرياً مع أهالى قرية غرب الموهوب التابعة لمركز الداخلة لبحث مطالب وشكاوى المواطنين، حيث وجه الوحدة المحلية للمركز بسرعة تخصيص أرض لإقامة معهد ثانوي أزهري لخدمة طلاب القرية والمناطق المجاورة، وتخصيص أراضي خارج الكتلة السكنية لنقل حظائر الماشية من داخل القرى وتوصيل خط مياه لها وذلك خلال شهر، وتكليف مديرية التربية والتعليم بوضع خطة لسد العجز بالمعلمين بالمدارس.

كما وجه المحافظ بتشكيل لجنة لحصر الأراضي المتضررة من توسعة الطريق لتعويض أصحابها، والتوسع في إقامة منافذ السلع الأساسية ومنتجات الصوب الزراعية للحد من إرتفاع الأسعار، وسرعة توصيل المياه والكهرباء لأراضي تقسيمات المواطنين، وصيانة مولدات آبار الري بالمساهمة بين المحافظة والمزارعين لحين الانتهاء من خطة إحلال الطاقة الشمسية.