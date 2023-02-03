محافظ الوادى الجديد يتفقد التجهيزات النهائية بمستشفى الداخلة بتكلفة 600 مليون جنيه

أجرى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، جولة تفقدية اليوم الجمعة، لمتابعة عدد من المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها، حيث تفقد أعمال التجهيزات النهائية بمستشفى الداخلة الجديد، والتى جرى فيها الانتهاء من تركيب شبكة الغازات الطبية وأنظمة التكييف، استعداداََ للافتتاح خلال الفترة المقبلة، موجهًا برفع كفاءة وتوسعة الطريق المواجه للمستشفى وتنظيم حركة الدخول والخروج وأماكن انتظار السيارات خارجها.
وكان الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادى الجديد، أعلن مؤخرا عن قرب الانتهاء من تنفيذ مشروع مستشفى جديد بمدينة "موط" بمركز الداخلة بتكلفة 600 مليون جنيه، حيث جرى الانتهاء من تنفيذ 90 % من مشروع إنشاء مستشفى جديد وهو مستشفى الداخلة العام بمركز الداخلة بقوة 120 سريرا ويشمل مهبط طائرة مروحية هليكوبتر، ليدخل الخدمة في شهر يوليو المقبل.
وفى سياق آخر، تفقد الزملوط أحد مشروعات الأسر المنتجة بقرية بدخلو، والخاص بإنتاج المستحضرات التجميلية والطبيعية من الخامات البيئية، مشيدًا بتنوع المنتجات التي تشمل 13 منتجا، منها (زيوت - صابون - منتجات للبشرة)، بالإضافة إلى جودتها التي تضاهي مثيلاتها بالأسواق مع تميزها بعدم استخدام مواد كيميائية، موجهًا بالتوسع في إقامة منافذ بيع للمنتجات والمشاركة في المعارض التي تُقام داخل وخارج المحافظة.
كما عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة لقاءا جماهيرياً مع أهالى قرية غرب الموهوب التابعة لمركز الداخلة لبحث مطالب وشكاوى المواطنين، حيث وجه الوحدة المحلية للمركز بسرعة تخصيص أرض لإقامة معهد ثانوي أزهري لخدمة طلاب القرية والمناطق المجاورة، وتخصيص أراضي خارج الكتلة السكنية لنقل حظائر الماشية من داخل القرى وتوصيل خط مياه لها وذلك خلال شهر، وتكليف مديرية التربية والتعليم بوضع خطة لسد العجز بالمعلمين بالمدارس.
كما وجه المحافظ بتشكيل لجنة لحصر الأراضي المتضررة من توسعة الطريق لتعويض أصحابها، والتوسع في إقامة منافذ السلع الأساسية ومنتجات الصوب الزراعية للحد من إرتفاع الأسعار، وسرعة توصيل المياه والكهرباء لأراضي تقسيمات المواطنين، وصيانة مولدات آبار الري بالمساهمة بين المحافظة والمزارعين لحين الانتهاء من خطة إحلال الطاقة الشمسية.
وكان محافظ الوادي الجديد، أجرى مساء أمس الخميس، زيارة مفاجئة لمستشفى الداخلة العام؛ للإطمئنان على الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين وتواجد الأطقم الطبية، يرافقه السيد نبيل حنفي رئيس المركز، وذلك خلال جولته التفقدية للمركز.
وقرر المحافظ منح مكافأة تشجيعية قدرها 50 ألف جنيه لدعم احتياجات المستشفى وتشجيع الفريق الطبي والعاملين، تقديراََ لما تلاحظ من أداء متميز وإنضباط بالعمل داخل أقسام المستشفى، كما التقى بعدد من المرضى المتواجدين واطمئن منهم على مستوى الخدمة وعدم وجود أي معوقات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة