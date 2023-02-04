محافظ الجيزة ينعى المهندس شريف إسماعيل رئيس وزراء مصر السابق

كتبت - مرام محمد

نعي اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وكافه القيادات التنفيذية بالمحافظة بخالص الأسى والحزن المهندس شريف إسماعيل رئيس وزراء مصر السابق الذي وافته المنية اليوم.

وأكد محافظ الجيزة، بأننا فقدنا اليوم نموذجا فى الإخلاص والتفاني في العمل، مشيراً بأن الإسهامات العظمية التي قدمها المهندس شريف إسماعيل سوف يتذكرها الجميع تقديرا وعرفانا لهذا الرجل العظيم سائلا المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

جدير بالذكر، أن المهندس شريف إسماعيل، مساعد الرئيس للمشروعات القومية ورئيس الوزراء السابق، توفي اليوم السبت، عن عُمر يناهز 68 سنة بعد صراع مع المرض.

وشغل شريف إسماعيل منصب رئيس الوزراء من سبتمبر 2015 حتى يونيو 2018، قبلها عمل وزيرا للبترول من يوليو 2013 حتى سبتمبر 2015، وكانت آخر مناصبه مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية منذ 14 يونيو 2018.

وتخرج المهندس شريف إسماعيل فى قسم الميكانيكا بكلية الهندسة جامعة عين شمس عام 1978، ثم عمل مهندسا فى البحث والاستكشاف بشركة موبيل حتى 1979، وبدأ العمل فى شركة إنبى منذ 1979 حتى 2000 حتى وصل إلى منصب مدير عام الشؤون الفنية وعضو مجلس الإدارة، كما شغل منصب وكيل وزارة البترول لمتابعة شؤون وعمليات البترول والغاز من 2000 حتى 2005، ورئيس مجلس إدارة شركة إيجاس من 2005 حتى 2007، ورئيس مجلس إدارة شركة جنوب الوادى القابضة للبترول من 2007 حتى 2013.