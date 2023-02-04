محافظ أسيوط يكلف السكرتير العام بالتوجه لموقع حادث انهيار منزل بقرية رميح

أسيوط -هيثم البدرى

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط انه يتابع حادث انهيار منزل ريفى مكون من 3 طوابق بقرية رميح التابعة لمركز منفلوط وتواجد السكرتير العام وقوات الحماية المدنية والانقاذ البرى والاسعاف بموقع الحادث وإنقاذ 6 اشخاص من سكان المنزل وانتشالهم من اسفل الانقاض على قيد الحياة دون اية وفيات.

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة ادارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة يفيد انهيار منزل ريفى مكون من 3 طوابق بقرية رميح التابعة لمركز منفلوط.

وعلى الفور أصدر محافظ أسيوط تكليفاته لسكرتير عام المحافظة اللواء علاء بدران وكافة الاجهزة التنفيذية بتفقد موقع المنزل المنهار وتوجيه قوات الحماية المدنية والإسعاف وفريق الاغاثة التابع للتضامن الاجتماعي وسرعة انقاذ السكان واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة وفحص المنازل المجاورة حفاظًا على أرواح المواطنين.

انتقل إلى موقع الحادث كل من اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة وقوات الحماية المدنية وتم الدفع بعدد 3 سيارات حماية مدنية واكثر من 5 سيارات اسعاف وسيارات الحملة الميكانيكية بالمركز لرفع الانقاض، وتم انقاذ 6 اشخاص من سكان المنزل واستخراجهم احياء من اسفل الانقاض.

وتم توجيه فريق الاغاثة والدعم النفسى التابع لمديرية التضامن الاجتماعي في حضور نائب رئيس مركز منفلوط ورئيس القرية وتم فرض طوق أمني حول المنزل المنهار.

وأمر المحافظ تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بمركز منفلوط ومديرية الإسكان لمعاينة المنزل وكتابة تقرير عن أسباب الحادث واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المنازل المجاورة حفاظًا على أرواح قاطنيها وتكليف التضامن الاجتماعي بصرف الاعانات والتعويضات اللازمة في مثل هذه الحالات وتقديم الرعاية الصحية والدعم النفسى لسكان المنزل المنهار.