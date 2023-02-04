انهيار منزل بقرية رميح فى أسيوط وإنقاذ 5 أشخاص من الأهالي

أسيوط -هيثم البدرى

انهار منزل قديم مكون من 3 طوابق بقرية رميح التابعة لمركز منفلوط، وتمكنت قوات الحماية المدنية والإنقاذ البرى من انقاذ 5 اشخاص من سكان المنزل وانتشالهم من اسفل الانقاض على قيد الحياة وجارى البحث عن مفقودين.

تلقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إخطارًا من غرفة ادارة الازمات، والعمليات المركزية بالمحافظة يفيد انهيار منزل ريفى مكون من 3 طوابق بقرية رميح التابعة لمركز منفلوط، وبالانتقال وقوات الحماية المدنية والاسعاف تبين صحة البلاغ وتبين انهيار المنزل وتمكنت قوات الحماية المدنية بأسيوط من انتشال 5 أشخاص علي قيد الحياة وجار البحث عن مفقودين.