اليوم السابع
Ads
السبت، 04 فبراير 2023 03:51 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

انهيار منزل بقرية رميح فى أسيوط وإنقاذ 5 أشخاص من الأهالي

السبت، 04 فبراير 2023 02:21 ص
انهيار منزل بقرية رميح فى أسيوط وإنقاذ 5 أشخاص من الأهالي انهيار عقار - أرشيفية
أسيوط -هيثم البدرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انهار منزل قديم مكون من 3 طوابق بقرية رميح التابعة لمركز منفلوط، وتمكنت قوات الحماية المدنية والإنقاذ البرى من انقاذ 5 اشخاص من سكان المنزل وانتشالهم من اسفل الانقاض على قيد الحياة وجارى البحث عن مفقودين.
 
 
تلقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إخطارًا من غرفة ادارة الازمات، والعمليات المركزية بالمحافظة يفيد انهيار منزل ريفى مكون من 3 طوابق بقرية رميح التابعة لمركز منفلوط، وبالانتقال وقوات الحماية المدنية والاسعاف تبين صحة البلاغ وتبين انهيار المنزل وتمكنت قوات الحماية المدنية بأسيوط من انتشال 5 أشخاص علي قيد الحياة وجار البحث عن مفقودين.
 

أسيوط

منفلوط

قرية رميح

إنهيار منزل

تقارير مصرية

اخبار المحافظات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة