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أكرم القصاص
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لبنان.. مصرع ثلاثة أطفال سوريين غرقا قرب مخيم للاجئين شرقى البلاد

السبت، 04 فبراير 2023 08:00 ص
لبنان.. مصرع ثلاثة أطفال سوريين غرقا قرب مخيم للاجئين شرقى البلاد لاجئون سوريون - أرشيفية
وكالات

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توفي 3 أطفال من اللاجئين السوريين غرقا الجمعة في قناة مائية ملأتها الأمطار الغزيرة والسيول قرب مخيمهم في سهل القاع بشرق لبنان، وفق ما ذكره رئيس بلدية فى تصريحات إعلامية.

وأوضح رئيس بلدية القاع بشير مطر أن "شقيقين كانا يسبحان في بركة ماء غرقا، وجاء ابن عمّهما ليخلصهما فغرق معهما".

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أنه تم العثور على جثث الأطفال الثلاثة "بعد عمليات بحث قام بها عناصر من الجيش ومديرية المخابرات وبمساعدة من البلدية التي استقدمت جرافة"، لافتة إلى أن الأطفال لا تتجاوز أعمارهم عشر سنوات، وأن جثثهم نقلت إلى مستشفى الهرمل الحكومي بواسطة الدفاع المدني.

وتضرب عاصفة لبنان منذ بضعة أيام متسببة بأمطار غزيرة وتساقط ثلوج وملحقة أضرارا بالبنى التحتية المترهلة في هذا البلد الذي يعاني أزمة حادة على أكثر من مستوى.


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بشير مطر



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