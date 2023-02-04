كيف يؤثر كورونا طويل الأمد على صحة المفاصل والعظام؟

كتبت فاطمة خليل

فيروس كورونا في الأساس مرض تنفسي ويصيب الرئتين أكثر من غيره، الأعراض الأكثر شيوعًا لكورونا، حتى في الطفرات الجديدة هي السعال والتهاب الحلق والحمى وضيق التنفس والتي تؤثر مرة أخرى بشكل مباشر على الجهاز التنفسي، ولكن تم الإبلاغ عن أعراض التعب وآلام المفاصل والعظام وتفاقم الأعراض بعد مجهود بدني أو عقلي بسيط في كورونا طويل الأمد، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا". ما هي الأعراض التي ظهرت بعد التعافي من كورونا؟

يمكن أن تستمر هذه الأعراض لعدة أشهر أو سنوات بعد التعافي من كورونا، يعاني بعض الأشخاص الذين يعانون بالفعل من حالات مثل التهاب المفاصل من ارتفاع مستويات الألم في المفاصل.

بعد كورونا قد يتطور التهاب المفاصل التفاعلي يظهر التهاب المفاصل التفاعلي الناتج عن كورونا مثل التهاب المفاصل العادي.

عندما يتعلق الأمر بكورونا طويل الأمد، كانت الركبة هي المفصل الأكثر إيلامًا، حتى أن المرضى اشتكوا من التهاب المفصل وآلام أسفل الظهر الالتهابية.

ما الذي يسبب مشاكل العظام؟ هناك عدة أسباب لهذا الألم العضلي الهيكلي.

أولاً: تؤدي السمية الفيروسية المباشرة وتلف الخلايا البطانية وعدم انتظام الاستجابة المناعية إلى التهاب مفرط يؤدي إلى ألم عضلي.

ثانيًا: قد يتسبب الألم العضلي ووقت الشفاء الطويل من كورونا في حدوث تصلب في المفاصل وتثبيتها مما يؤدي في النهاية إلى التسبب في آلام المفاصل.

ما هي مدة الألم بشكل طبيعي؟ تختفي معظم مشاكل وآلام المفاصل المرتبطة بكورونا مع الشفاء الكافي ، ولكن بالنسبة لبعض الأشخاص ، تظهر عليها علامات تلف دائم طويل المدى وتم أيضًا تشخيص بعض الحالات بالتهاب المفاصل الالتهابي.

يجب التعامل مع آلام المفاصل بعد كورونا على محمل الجد، يمكن أن تحدث حالات التهابية في الجسم بسبب بعض أنواع العدوى الفيروسية، وفي هذه الحالة ، يمكن أن يتسبب التهاب المفاصل الالتهابي في ظهور حالة قد تستمر حتى بعد زوال كورونا إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه يعاني من آلام شديدة في المفاصل ، فيجب عليه معرفة ما إذا كان مرتبطًا بكورونا.

بعد التعافي من كورونا يجب أن يحافظوا على حركة عضلاتهم ومفاصلهم عن طريق التمدد بشكل معتدل والتمارين الرياضية.

يؤذي نمط الحياة الخامل الجسم حتى بدون أي عدوى ، لذلك يجب على المرضى ممارسة ما لا يقل عن 15-30 دقيقة من النشاط البدني كل يوم.

بخلاف ذلك، يمكن أن تساعد الكمادات الباردة والساخنة والراحة الكافية في تقليل الالتهاب في المفاصل وتهدئة الألم في النهاية.