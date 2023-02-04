قطع المياه عن شربين وبعض مناطق بلقاس وطلخا فى الدقهلية 7 ساعات غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن قطع المياه غداً الأحد الموافق 2023/2/5 ولمدة 7 ساعات في الفترة من الساعة 10صباحاً وحتى الساعة 4 مساء عن المناطق التالية:" مركز ومدينة شربين - جزء من منطقة بلقاس- جزء من منطقة طلخا".

وأرجعت الشركة سبب الإنقطاع إلى توقف عمل مرفق مياه شربين نظراً لأعمال ربط خط 600 مم أسفل مزلقان دنجواي، وأعمال ربط خط 12 بوصة بجوار المحلج.

وطالبت الشركة المواطنين والهيئات والوحدات المحلية والمخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال. حتى لا تتأثر الخدمة المقدمة للمواطنين خلال فترة الانقطاع.

يذكرأنه أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، عن قطع المياه لمدة 7 ساعات اعتباراً من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 2 ظهراً، وذلك يوم الأحد الموافق 2023/2/5 عن بعض قرى نبروه (درين - تيره - ميت عباد - أفنيش - كفر الدكروري) وضعف المياه بمدينة طلخا بالكامل.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى قيامها بأعمال صيانة طارئة على الخط 400 مم بمنطقة نبروه.

و طالبت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال، حتى لا تتأثر الخدمة المقدمة للمواطنين بالانقطاع .

كما قد أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، عن انقطاع المياه اليوم السبت، لمدة 9 ساعات اعتبارًا من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 4 مساءً، فى المناطق التالية ( إخطاب - الإنشاسية - جلموه).

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى قيامها بأعمال صيانة بخط الطرد الجديد لمحطة مياه إخطاب.

وطالبت الشركة المواطنين والمصالح الحكومية والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال، حتى لا تتأثر الخدمة المقدمة للمواطنين بفترة الانقطاع.