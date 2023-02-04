قطع المياه عن بعض قرى نبروه وضعف المياه بطلخا فى الدقهلية لمدة 7 ساعات

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى قيامها بأعمال صيانة طارئة على الخط 400 مم بمنطقة نبروه.

و طالبت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال، حتى لا تتأثر الخدمة المقدمة للمواطنين بالانقطاع .

يذكر بأن أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، عن انقطاع المياه اليوم السبت، لمدة 9 ساعات اعتبارًا من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 4 مساءً، فى المناطق التالية ( إخطاب - الإنشاسية - جلموه).

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى قيامها بأعمال صيانة بخط الطرد الجديد لمحطة مياه إخطاب.

وطالبت الشركة المواطنين والمصالح الحكومية والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال، حتى لا تتأثر الخدمة المقدمة للمواطنين بفترة الانقطاع.